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Цена газа в Европе достигла почти $4000 за тысячу кубометров
20:46 07.03.2022 |
Спотовая цена природного газа в Европе утром 7 марта многократно обновила исторические рекорды и приблизилась к $4000 за тысячу кубометров. Об этом передает finmarket со ссылкой на данные лондонской биржи ICE Futures.
Цена ближайшего (апрельского) фьючерса на нидерландском хабе TTF достигла $3898/тыс. кубометров. В минувшую пятницу торги завершились на уровне $2150.
Средняя цена на TTF за февраль сложилась на уровне $935.
«Газпром» подает газ на экспорт согласно заявкам европейских покупателей через Украину, по газопроводу «Северный поток» и «Ямал-Европа». Последний с наступлением понедельника снова работает в реверсном режиме, поскольку заявка на поставку газа из Германии в Польшу значительно превысила номинацию на поставку через Польшу в ФРГ.
Как сообщал enkorr, согласно новому отчету Международного энергетического агентства (МЭА), Европейский Союз (ЕС) может сократить импорт российского газа на треть. Это можно сделать за счет увеличения импорта из других источников, ускорения внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и повышения энергоэффективности.
Справка enkorr
Приведенная стоимость природного газа на нидерландском хабе TTF к границе Украины по контракту Day-Ahead (включая НДС) 7 марта к 16:00 составила 81 931,18 грн/тыс.. Днем ранее показатель составил 81 525,37 грн/тыс. кубометров кубометров (данные Украинской энергетической биржи - УЭБ).
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