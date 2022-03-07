Глава Минфина ФРГ против отказа от российских нефти и газа

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) выступает против введения эмбарго на покупку энергоносителей из России. "Если мы откажемся от поставок газа, нефти и угля из России, то цены в Западной Европе и мире драматично вырастут из-за ожидаемого недостатка (этого сырья. - Ред.), - заявил политик в эфире телеканала Bild TV. "В среднесрочной перспективе - не сейчас, не летом, но, возможно, следующей осенью и зимой - у нас будет дефицит поставок, и нам придется обсуждать очень радикальные меры", - пояснил он в воскресенье, 6 марта.

Вместе с тем Линднер выразил сомнение, что введение подобных санкций могло бы приблизить окончание войны в Украине. "Если бы эмбарго на газ, нефть и уголь что-то изменило в конкретной ситуации в Украине сегодня, я поддержал бы введение эмбарго. Однако это нет так", - заявил глава Минфина ФРГ.

Санкции против олигархов

По мнению политика, расширить можно было бы санкции против российских олигархов, "которые украли свои богатства у российского народа и наслаждаются своим процветанием (...) в западных демократиях". В числе конкретных мер Линднер назвал замораживание активов, перекрытие потоков платежей и введение ограничений на въезд. "Все, что может сделать верховенство закона, оно должно сделать со сторонниками Путина", - резюмировал он.

Комментируя в интервью изданиям немецкой редакционной сети RND ситуацию, в которой оказались немецкие предприятия, занимавшиеся бизнесом в России, Линднер отметил также, что не исключает выплаты им целевых субсидий от государства, которые помогли бы избежать банкротства. "Компенсировать упущенную выгоду за счет этой помощи мы, однако, не сможем", - предупредил политик.