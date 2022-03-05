Из-за обстрелов не работает 13 газораспределительных станций

Из-за обстрелов со стороны российской армии остаются отключенными 13 газораспределительных станций Оператора ГТС Украины.

Об этом компания сообщила в telegram.

Без газоснабжения находятся десятки городов и поселков Украины с сотнями тысяч потребителей - Ирпень, Бородянка, Гостомель, Стоянка, Вознесенск, часть Чернигова, Изюм, Бражковка, Сиротино, Краснопоповка, Донское, Новотроицкое, Пристань, Олешки и многие другие на линии огня. Критическая ситуация в г. Счастье. На границе остановки газоснабжения в г. Торецк (ГРС Дзержинск), уже остановлены в связи с обстрелами газораспределительной инфраструктуры котельная и хлебозавод.

Сегодня ночью из-за попадания снаряда была повреждена бытовая нить газопровода возле г. Северодонецк, в городе также прекращено газоснабжение.

"Атаки на критическую инфраструктуру Украины продолжаются. Сотрудники ОГТСУ продолжают героически нести свою трудовую вахту, но при первой возможности возобновляют подачу газа там, где это возможно.

Транспортировка газа по магистральным газопроводам происходит относительно стабильно с учетом ситуации", - говорится в сообщении.





