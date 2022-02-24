Все украинские АЭС работают в штатном режиме

Все атомные электростанции Украины - Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская - работают в штатном режиме. Об этом говорится в пресс-релизе Энергоатома.

Выполнение производственной программы и выработка электроэнергии - стабильны, согласно утвержденному графику.

"Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме отметили, что все объекты под усиленным наблюдением личного состава воинских частей.

"Никаких проявлений, свидетельствующих о возможности совершения любых действий, которые могли бы привести к нарушениям условий безопасной эксплуатации АЭС, не зафиксировано", - добавили в компании.