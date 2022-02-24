Энергосистема Украины работает в штатном режиме и полностью обеспечена энергоресурсами – Минэнерго

По информации министерства, на всех объектах усилены охрана и средства безопасности, системно ведется мониторинг стабильности работы предприятий и сетей энергетической сферы.
"Сегодня ОЭС Украины (Объединенная энергосистема Украины) и "остров Бурштынской ТЭС" синхронизированы в одну энергосистему, которая работает автономно от России и Беларуси в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы", – напомнили в ведомстве.
Согласно сообщению, Минэнерго в настоящее время ставит перед собой ключевой задачей обеспечение украинцев, а в первую очередь украинских военных, электрической и тепловой энергией