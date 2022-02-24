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Цена газа в Европе взлетела до $1 400/тыс. куб. м
11:03 24.02.2022 |
Цена газа в Европе на фоне вторжения РФ в Украину взлетела до $1 400/тыс. куб. м (по мартовскому контракту). Накануне торги закрылись на уровне $1 041/тыс. куб. м.
Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE Futures.
Средняя цена газа на нидерландском хабе TTF с начала февраля складывается на уровне $901/тыс. кубометров.
Справка enkorr
Приведенная цена природного газа на хабе TTF к границе Украины по контракту Day-Ahead на утро 24 февраля составила ₴39 151,17/тыс. кубометров включая НДС (данные Украинкой энергетической биржи - УЭБ).
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