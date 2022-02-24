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Байден ввел санкции против компании-оператора «Северного потока-2»
22:23 23.02.2022 |
Президент США Джо Байден объявил о введении санкций против компании-оператора германо-российского газопровода "Северный поток-2" (СП-2) - Nord Stream 2 AG. "Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации", - говорится в письменном заявлении Байдена, распространенном Белым домом в среду, 23 февраля.
О каких именно ограничениях идет речь, в заявлении не уточняется. "Данный шаг - еще одна часть нашего первого этапа санкций в ответ на действия России в Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию", - говорится в документе.
Ранее президент США отказывался от санкций против Nord Stream 2 AG из уважения к Германии. В своем заявлении Джо Байден выражает благодарность канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz) "за его тесное партнерство и решимость в деле привлечения России к ответственности за ее действия".
Канцлер ФРГ Шольц 22 февраля объявил о том, что Германия останавливает процесс сертификации "Северного потока - 2", без которой этот газопровод не может быть введен в эксплуатацию.
США ввели штрафные меры против компании-оператора СП-2 в ответ на признание Россией независимости "Донецкой и Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР"). 21 февраля соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, на следующий день его ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
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