Объем реализованного во вторник «льготного» газа превысил 2,6 млн куб. м

Производители социально значимых продуктов питания на торгах Украинской энергетической биржи (УЭБ) газом собственной добычи во вторник, 22 февраля, выкупили 2,66 млн, что в три раза превышает результаты предыдущего аукциона днем ранее, свидетельствует биржевой бюллетень.

Согласно ему, на торгах газ реализовали восемь компаний, средневзвешенная цена составила 15,19 тыс. грн/тыс. куб. м, что почти в два раза выше предыдущей.

По максимальной цене в 27,98 тыс. грн/тыс. куб. м реализовало небольшой объем (0,07 тыс. куб. м) ПАО "Укрнафта", по минимальной в 15,14 тыс. грн/тыс. куб. м - ООО "Укр-Аз-ойл" (2 тыс. куб. м).

Больше всего ресурса было продано ООО "Эско-Пивнич" – свыше 1,9 млн куб. м. по цене 14,44 тыс./тыс. куб. м.



Результаты торгов газом собственной добычи для производителей социально значимых продуктов 22 февраля (вторая неделя торгов в феврале, поставка – весь март)

Компания Объем, тыс. куб. м Цена продажи, тыс. грн/тыс. куб. м ООО "Эско-Пивнич" 1935,7 14,44 ООО "Системойлинженеринг" 365,5 18,04 ООО "Первая украинская газонефтяная компания" 230,8 15,26 ПАО "Укрнафта" 66,7/32,2/5,99/2,87/ 0,07 15,92/ 15,08/27,59/ 27,22/27,98 ООО "Захидгазинвест" 20 27,93 ООО "Укр-Аз-ойл" 2 13,14 ЧАО "Газинвест" 2 13,51 ООО "Трубопласт" 0,77 18,04 Всего объем реализации 2,66 млн куб. м, средневзвешенная цена 15,19 тыс. грн/тыс. куб.м

Как сообщалось, за первую неделю торгов в феврале (15-18 февраля) было реализовано 3,82 млн куб. м газа – от 87,55 тыс. куб. м до 1,91 млн куб м газа за день. Плюс 21 февраля – 836,45 тыс. куб. м.

В январе, когда торги стартовали, реализовано 18,28 млн куб. м газа, из которых 10,36 млн куб. м газа реализовано ЧАО "Нафтогазвыдобування" группы ДТЭК.

В январе торги с поставкой на конец месяца и на февраль проводились с 17 по 28 число.