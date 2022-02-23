Объем реализованного во вторник «льготного» газа превысил 2,6 млн куб. м

Согласно ему, на торгах газ реализовали восемь компаний, средневзвешенная цена составила 15,19 тыс. грн/тыс. куб. м, что почти в два раза выше предыдущей.
По максимальной цене в 27,98 тыс. грн/тыс. куб. м реализовало небольшой объем (0,07 тыс. куб. м) ПАО "Укрнафта", по минимальной в 15,14 тыс. грн/тыс. куб. м - ООО "Укр-Аз-ойл" (2 тыс. куб. м).
Больше всего ресурса было продано ООО "Эско-Пивнич" – свыше 1,9 млн куб. м. по цене 14,44 тыс./тыс. куб. м.
Результаты торгов газом собственной добычи для производителей социально значимых продуктов 22 февраля (вторая неделя торгов в феврале, поставка – весь март)
|Компания
|Объем, тыс. куб. м
|Цена продажи, тыс. грн/тыс. куб. м
|ООО "Эско-Пивнич"
|1935,7
|14,44
|ООО "Системойлинженеринг"
|365,5
|18,04
|ООО "Первая украинская газонефтяная компания"
|230,8
|15,26
|ПАО "Укрнафта"
|66,7/32,2/5,99/2,87/ 0,07
|15,92/ 15,08/27,59/ 27,22/27,98
|ООО "Захидгазинвест"
|20
|27,93
|ООО "Укр-Аз-ойл"
|2
|13,14
|ЧАО "Газинвест"
|2
|13,51
|ООО "Трубопласт"
|0,77
|18,04
|Всего объем реализации 2,66 млн куб. м, средневзвешенная цена 15,19 тыс. грн/тыс. куб.м
Как сообщалось, за первую неделю торгов в феврале (15-18 февраля) было реализовано 3,82 млн куб. м газа – от 87,55 тыс. куб. м до 1,91 млн куб м газа за день. Плюс 21 февраля – 836,45 тыс. куб. м.
В январе, когда торги стартовали, реализовано 18,28 млн куб. м газа, из которых 10,36 млн куб. м газа реализовано ЧАО "Нафтогазвыдобування" группы ДТЭК.
В январе торги с поставкой на конец месяца и на февраль проводились с 17 по 28 число.