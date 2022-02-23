Финансовые новости
- |
- 23.02.22
- |
- 11:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Избрали нового председателя НКРЭКУ
08:47 23.02.2022 |
Члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), избрали новым председателем регулятора Константина Ущаповского.
Как передает Укринформ, об этом сообщает НКРЭКУ.
"22 февраля 2022 года члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, во время закрытого заседания путем тайного голосования избрали главой регулятора Константина Валерьевича Ущаповского", - говорится в сообщении.
Ущаповский был назначен членом НКРЭКУ 29 декабря 2021 года. Имеет опыт работы в электроэнергетической отрасли более 25 лет. В 1996 году окончил Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» по специальности «Тепловые электрические станции», квалификация - инженер-теплоэнергетик. В 2000 году - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «Финансы», квалификация - экономист.
Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк написал заявление об отставке с должности председателя Комиссии.
В состав НКРЭКУ входят семь членов, в том числе председатель. Назначение на должность члена регулятора происходит по результатам открытого конкурсного отбора на занятие этой должности. Организацию и проведение конкурсного отбора осуществляет конкурсная комиссия, которая образуется и действует в соответствии с Законом Украины о НКРЭКУ. Председатель регулятора избирается членами НКРЭКУ путем тайного голосования.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рада поддержала законопроект, разрешающий оборот гражданского огнестрельного оружия, но не короткоствольного
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине запускают программу «Экономического патриотизма» - Зеленский
|Зеленский издал указ о призыве резервистов
|США вводят санкции против суверенного долга России
|ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы в ответ на признание ДНР и ЛНР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада поддержала законопроект, разрешающий оборот гражданского огнестрельного оружия, но не короткоствольного
|Украина в апреле рассчитывает начать переговоры с МВФ о новой программе - глава НБУ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 22.02.22
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.02.22
|Объем реализованного во вторник «льготного» газа превысил 2,6 млн куб. м
|Глава Укроборонпрома назвал ложью слова Путина о самолетах «Антонова»
Это интересно
|В британском правительстве изучают механизмы полного отказа от оборудования Huawei
|Лучшим электромобилем года стал Ford Mustang Mach-E
|Intel переманила из AMD ведущего архитектора дискретных графических чипов
|BMW нашла замену обычным проводам в автомобилях
|Фишинговая атака на пользователей OpenSea принесла мошенникам сотни NFT на сумму $1,7 млн
|Встроенная графика AMD Radeon 600M мобильных чипов Ryzen 6000 благодаря FSR оказалась быстрее GeForce GTX 1650 Max-Q
|Хотите приложения Android на Windows 11? Придётся приготовить ПК с производительным CPU, минимум 8 ГБ ОЗУ и SSD