Избрали нового председателя НКРЭКУ

Члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), избрали новым председателем регулятора Константина Ущаповского.

Как передает Укринформ, об этом сообщает НКРЭКУ.

"22 февраля 2022 года члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, во время закрытого заседания путем тайного голосования избрали главой регулятора Константина Валерьевича Ущаповского", - говорится в сообщении.

Ущаповский был назначен членом НКРЭКУ 29 декабря 2021 года. Имеет опыт работы в электроэнергетической отрасли более 25 лет. В 1996 году окончил Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» по специальности «Тепловые электрические станции», квалификация - инженер-теплоэнергетик. В 2000 году - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «Финансы», квалификация - экономист.

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк написал заявление об отставке с должности председателя Комиссии.

В состав НКРЭКУ входят семь членов, в том числе председатель. Назначение на должность члена регулятора происходит по результатам открытого конкурсного отбора на занятие этой должности. Организацию и проведение конкурсного отбора осуществляет конкурсная комиссия, которая образуется и действует в соответствии с Законом Украины о НКРЭКУ. Председатель регулятора избирается членами НКРЭКУ путем тайного голосования.