В 2021 году мировая торговля СПГ выросла на 6%

Мировая торговля сжиженным природным газом (СПГ) в 2021 г. выросла на 6% в годовом сопоставлении и составила 380 млн т, поскольку экономика оправилась от экономического воздействия пандемии COVID-19. Об этом пишет Reuters со ссылкой на ежегодный прогноз Shell.

Ожидается, что к 2040 г. спрос на СПГ вырастет почти вдвое и достигнет 700 млн т, говорится документе. Отмечается, что сжиженный газ играет ключевую роль в поддержке возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и в качестве резервного энергоносителя на случай перебоев с поставками.

Резкий скачок цен на электроэнергию привел к тому, что несколько британских поставщиков энергии прекратили свою деятельность в этом году, а некоторые отрасли тяжелой промышленности сократили объемы производства в энергоемких секторах.

Цены на СПГ резко подскочили с рекордно низкого уровня ниже $2 за млн британских тепловых единиц (MMBtu) в 2020 г. до рекордно высокого уровня в $56/MMBtu в октябре прошлого года.

Ориентировочные цены в настоящее время составляют около $25 MMBtu.

«Прошлый год показал, насколько важны газ и СПГ для обеспечения энергией сообществ по всему миру, которые стремились вернуться к нормальной жизни после трудностей, вызванных COVID-19», - сказал Ваэль Саван, директор компании Shell по интегрированным решениям в области газа, энергии и ВИЭ.

Компания заявила, что необходимы дополнительные инвестиции для удовлетворения растущего спроса на СПГ, особенно в Азии, поскольку в середине 2020-х гг. прогнозируется разрыв между спросом и предложением.

В прошлом году рост спроса на СПГ возглавили Китай и Южная Корея. Китай увеличил свой импорт СПГ на 12 млн т - до 79 млн т. Ожидается, что его цель стать углеродно-нейтральной страной к 2060 г. и дальше будет стимулировать спрос на СПГ.

Экспорт СПГ вырос в 2021 г., несмотря на ряд неожиданных проблем, которые повлияли на доступность СПГ для доставки. В отчете Shell говорится, что США лидировали в росте экспорта, увеличив показатель на 24 млн т.

Управление энергетической информации (EIA) прогнозирует, что экспорт СПГ из Соединенных Штатов достигнет в 2022 году 11,5 млрд кубических футов в сутки, и страна станет крупнейшим экспортером СПГ в мире.