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Повышение ренты на добычу газа заменит аукционные продажи с ограничением маржи, - ОП
13:54 21.02.2022 |
Предложение повысить ставки ренты на добычу газа вызвано резким ростом цен на газ. Этот механизм должен заменить обязанность газодобывающих компаний продавать газ на аукционах с ограничением маржи.
Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма сказал в интервью РБК-Украина.
"Когда возникают аномалии на рынке, такие как рост цены, который сейчас произошел, то возникают серьезные последствия для государства. Нужно субсидирование населения, отдельных отраслей экономики, которые могут просто остановиться. Речь о производителях хлеба, овощей, других продуктов, в себестоимости которых большая доля газа", - сообщил Шурма.
При этом он отметил, что механизм с продажей газа на аукционах, который был применен, возможен, но предполагает определенный ручной механизм.
"Рента - это нормальный стабилизатор. Когда цена на газ ниже долгосрочного диапазона в 200-400 долларов, то рента должна быть намного ниже, чтобы обеспечить инвесторам хоть какую-то доходность на их инвестиции. И тут диапазон цен можно обсуждать", - сказал Шурма.
По его словам, "когда цена на газ взлетает выше каких-то разумных показателей - до 600-800 долларов и выше, то, наверное, должна быть повышена и рента, чтобы был источник субсидирования отраслей, которые от этого страдают".
Шурма считает, что в вопросе ренты будет найден компромисс. "В любом случае, его нужно достичь между добытчиками и властью, чтобы дать инвесторам комфорт и уверенность, а государству инструмент реагирования на рыночные аномалии", - сказал он.
Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подал законопроект о повышении ренты на добычу газа.
После этого Кабинет министров Украины зарегистрировал свой законопроект о привязке рентной платы за добычу газа к цене его реализации. В правительственном документе ставки еще выше.
Ранее правительство обязало частные газодобывающие компании реализовать на бирже 20% газа, добытого в Украине в период действия карантина. Стартовая цена должна соответствовать цене природного газа собственной добычи (до учета рентных платежей) и может включать в себя надбавку не более 24%.
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