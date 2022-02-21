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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ЕС не может зависеть от поставщика энергии, грозящего начать войну – фон дер Ляен

 

Из-за агрессии РФ и сомнительного поведения Газпрома в разгар энергетического кризиса в Европе Евросоюз вынужден активно искать пути для диверсификации поставок источников энергии и избавиться от зависимости от одного поставщика.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает корреспондент Укринформа.

«Европейский Союз не может так сильно зависеть от поставщика энергии, который угрожает началом войны на нашем континенте. Государственная компания "Газпром" намеренно пытается накапливать и поставлять наименьшее количество газа, насколько это возможно. Когда цены на газ и спрос на него взлетели, это очень странное поведение компании», - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, Европейский Союз должен диверсифицировать как поставщиков, так и источники энергии. Эта работа уже проводится с помощью партнеров и друзей ЕС по всему миру.

«Сегодня я могу сказать, что даже в случае полного прерывания поставок газа из России мы уже на «безопасной стороне» этой зимой. В средней и длительной перспективе мы удвоим долю возобновляемых источников (в энергетическом балансе - ред.) - солнца, ветра, гидроэнергии, «зеленого» водорода, - и это усилит стратегическую независимость Европы в энергетике», - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Как сообщалось, в Мюнхене проходит конференция по безопасности, которая является одним из ключевых аналитических форумов для обсуждения угроз и вызовов, стоящих перед континентом в этой сфере. Одной из ключевых тем для обсуждения в этом году является военное наращивание России вдоль границ Украины и последствия этих действий для всей системы европейской и евроатлантической безопасности.

Участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности примет Президент Украины Владимир Зеленский.
 

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