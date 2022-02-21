Финансовые новости
- |
- 21.02.22
- |
- 10:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС не может зависеть от поставщика энергии, грозящего начать войну – фон дер Ляен
09:23 21.02.2022 |
Из-за агрессии РФ и сомнительного поведения Газпрома в разгар энергетического кризиса в Европе Евросоюз вынужден активно искать пути для диверсификации поставок источников энергии и избавиться от зависимости от одного поставщика.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает корреспондент Укринформа.
«Европейский Союз не может так сильно зависеть от поставщика энергии, который угрожает началом войны на нашем континенте. Государственная компания "Газпром" намеренно пытается накапливать и поставлять наименьшее количество газа, насколько это возможно. Когда цены на газ и спрос на него взлетели, это очень странное поведение компании», - заявила фон дер Ляйен.
По ее словам, Европейский Союз должен диверсифицировать как поставщиков, так и источники энергии. Эта работа уже проводится с помощью партнеров и друзей ЕС по всему миру.
«Сегодня я могу сказать, что даже в случае полного прерывания поставок газа из России мы уже на «безопасной стороне» этой зимой. В средней и длительной перспективе мы удвоим долю возобновляемых источников (в энергетическом балансе - ред.) - солнца, ветра, гидроэнергии, «зеленого» водорода, - и это усилит стратегическую независимость Европы в энергетике», - подчеркнула президент Еврокомиссии.
Как сообщалось, в Мюнхене проходит конференция по безопасности, которая является одним из ключевых аналитических форумов для обсуждения угроз и вызовов, стоящих перед континентом в этой сфере. Одной из ключевых тем для обсуждения в этом году является военное наращивание России вдоль границ Украины и последствия этих действий для всей системы европейской и евроатлантической безопасности.
Участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности примет Президент Украины Владимир Зеленский.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мюнхенская не зрада: как Путин объединил мир вокруг Украины и какие шаги готовит Запад
|Позитив недели. Наши летчики отработали ракетно-бомбовые удары по танковым колонам
|Эвакуация, мобилизация и паника. Как путинское «к сведению» дестабилизировало ОРДЛО
|Обращения глав «ДНР» и «ЛНР» об эвакуации были записаны заранее
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Всемирный банк готов выделить Киеву 350 млн долларов
|ЕС не может зависеть от поставщика энергии, грозящего начать войну – фон дер Ляен
|Стоимость золота снижается 21 февраля в рамках коррекции
|Число умерших в Украине 2021г выросло к 2020г на 15,8%, к 2019г - на 22,9% – Госстат
|Поставки российского дизтоплива резко выросли — «А-95»
|Количество земельных транзакций в Украине за неделю сохранилось на уровне чуть более 4 тыс. сделок
Это интересно
|На крупнейшем авиасалоне Азии за электрическими аэротакси выстроилась очередь из покупателей
|Невидимая фронтальная камера, 5000 мА·ч, 135 Вт, 120 Гц Snapdragon 8 Gen 1, 18 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флеш-памяти. Представлен Red Magic 7 Pro
|120 Гц, 120 Вт, 4700 мА·ч, 64 Мп и Snapdragon 8 Gen 1 за 520 долларов. Представлен Redmi K50 Gaming Edition
|Искусственный интеллект научили управлять плазмой внутри настоящего термоядерного реактора
|Tesla уличили в завышении запаса хода электрокаров
|Миллиардер из США заказал у SpaceX три полёта — в рамках одного из них впервые в открытый космос выйдет непрофессиональный астронавт
|Корейские биржевые фонды начали зарабатывать на метавселенной