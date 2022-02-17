Объем выкупленного производителями социальных продуктов газа вырос в три раза

Согласно биржевому бюллетеню на сайте УЭБ, средневзвешенная цена продажи составила 15,62 тыс. грн/тыс. куб. м, что почти на 1,5 тыс. грн меньше цены предыдущих торгов (17,04 тыс. грн/тыс. куб. м).
При этом максимальная цена продажи составила 19,48 тыс. грн/тыс. куб. м, по которой ООО "Тисагаз" реализовало 35,36 тыс. куб. м, минимальная – 14,63 тыс. грн/тыс. куб. м, которую предложило ЧАО "Укргазвыдобуток" группы Smart Energy за 560 тыс. куб. м газа.
Всего на торгах реализовали ресурс семь компаний, период поставки – март, за исключением 2,2 тыс. куб. м газа ООО "Рожнятивнафта" и 35,36 тыс. куб. м. газа от "Тисагаз", реализованных на конец февраля.
Следующие торги запланированы на 17 февраля.
Результаты торгов газом собственной добычи для производителей социально значимых продуктов 16 февраля (вторые торги месяца, поставка – весь март, частично – конец февраля)
|Компания
|Объем, тыс. куб. м
|Цена продажи, тыс. грн/тыс. куб. м
|ООО "Надра-Геоинвест"
|730
|16,28
|ЧАО "Укргазвыдобуток"
|560
|14,63
|Представительство Регал Петролеум Корпорэйшн Лимитед
|450
|15,2
|ООО "Пром-Энергопродукт"
|80
|14,88
|ООО "Стратум Украина"
|50
|19,15
|ООО "Тисагаз"
|35,36
|19,48
|ООО "Рожнятивнафта"
|0,7/2,2
|17,14/ 17,69
|Всего объем реализации 1,91 млн куб. м, средневзвешенная цена 15,62 тыс. грн/тыс. куб. м.
Как сообщалось, на первых торгах февраля было реализовано 0,64 млн куб. м газа. В январе, когда торги стартовали, реализовано 18,28 млн куб. м газа, из которых 10,36 млн куб. м газа реализовано ЧАО "Нафтогазвыдобування" группы ДТЭК.
В январе торги с поставкой на конец месяца и на февраль проводились с 17 по 28 число.