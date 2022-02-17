Объем выкупленного производителями социальных продуктов газа вырос в три раза

Производители социально значимых продуктов питания на торгах Украинской энергетической биржи (УЭБ) газом собственной добычи в среду, 16 февраля, приобрели 1,91 млн куб. м газа, что в три раза превышает показатели первых торгов февраля днем ранее (0,64 млн куб. м).

Согласно биржевому бюллетеню на сайте УЭБ, средневзвешенная цена продажи составила 15,62 тыс. грн/тыс. куб. м, что почти на 1,5 тыс. грн меньше цены предыдущих торгов (17,04 тыс. грн/тыс. куб. м).

При этом максимальная цена продажи составила 19,48 тыс. грн/тыс. куб. м, по которой ООО "Тисагаз" реализовало 35,36 тыс. куб. м, минимальная – 14,63 тыс. грн/тыс. куб. м, которую предложило ЧАО "Укргазвыдобуток" группы Smart Energy за 560 тыс. куб. м газа.

Всего на торгах реализовали ресурс семь компаний, период поставки – март, за исключением 2,2 тыс. куб. м газа ООО "Рожнятивнафта" и 35,36 тыс. куб. м. газа от "Тисагаз", реализованных на конец февраля.

Следующие торги запланированы на 17 февраля.



Результаты торгов газом собственной добычи для производителей социально значимых продуктов 16 февраля (вторые торги месяца, поставка – весь март, частично – конец февраля)

Компания Объем, тыс. куб. м Цена продажи, тыс. грн/тыс. куб. м ООО "Надра-Геоинвест" 730 16,28 ЧАО "Укргазвыдобуток" 560 14,63 Представительство Регал Петролеум Корпорэйшн Лимитед 450 15,2 ООО "Пром-Энергопродукт" 80 14,88 ООО "Стратум Украина" 50 19,15 ООО "Тисагаз" 35,36 19,48 ООО "Рожнятивнафта" 0,7/2,2 17,14/ 17,69 Всего объем реализации 1,91 млн куб. м, средневзвешенная цена 15,62 тыс. грн/тыс. куб. м.

Как сообщалось, на первых торгах февраля было реализовано 0,64 млн куб. м газа. В январе, когда торги стартовали, реализовано 18,28 млн куб. м газа, из которых 10,36 млн куб. м газа реализовано ЧАО "Нафтогазвыдобування" группы ДТЭК.

В январе торги с поставкой на конец месяца и на февраль проводились с 17 по 28 число.