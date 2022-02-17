Украина официально уведомила о работе энергосистемы в изолированном режиме 24-26 февраля

НЭК "Укрэнерго" официально уведомило о работе Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины в изолированном от энергосистем России, Беларуси и сети ENTSO-E режиме 24-26 февраля 2022 года.

Согласно сообщению на сайте оператора, на этот период ОЭС Украины будет объединена с "Островом Бурштынской ТЭС" и две части энергосистемы страны будут работать синхронно.

"Укрэнерго" достигло всех необходимых договоренностей с операторами системы передачи (ОСП) РФ и РБ о временном прекращении параллельной работы и возвращении к ней. Все действия НЭК соответствуют условиям договоров о параллельной работе с ОСП сопредельных стран", - уточняют в компании.

Операции для временного отсоединения острова БуТЭС от ENTSO-E и присоединения его к ОЭС Украины начнутся утром 23 февраля. После их завершения будут выполняться операции по временному отсоединению ОЭС Украины от энергосистем России и Беларуси.

Возвращение на параллельную работу с энергосистемами сопредельных стран намечено на 27 февраля. Работа блока регулирования "Украина-Молдова" в изолированном режиме также запланирована 24-26 февраля.

Результаты тестирования станут основанием для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами.

Во время изолированной работы 24-26 февраля также будут объединены торговые зоны ОЭС Украины и острова БуТЭС. Соответственно, Бурштынская ТЭС и все остальные украинские производители электроэнергии в указанный период будут работать в единой торговой зоне. НЭК провела перенастройки в системе управления рынком (Market management system — MMS) и другие необходимые мероприятия.

Кроме того, будут проведены работы по обеспечению бесперебойного функционирования балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг во время работы ОЭС Украины в изолированном режиме. Диспетчерский центр НЭК довел до поставщиков вспомогательных услуг (производителей электроэнергии) необходимые объемы резервов, которые при испытании необходимо обеспечить на каждом энергоблоке.

"Укрэнерго" также обращает внимание, что работа в изолированном режиме не является стресс тестом для энергосистемы. Цель испытаний – продемонстрировать способность энергосистемы поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы. Тестирование предполагает поочередное проведение отключения генерации и нагрузки.

Программа испытаний согласована с ENTSO-E и предусматривает все необходимые меры, позволяющие поддерживать надежность и безопасность энергоснабжения украинских потребителей.

"Работа всех видов генерации на время изолированной работы спланирована таким образом, чтобы обеспечивать максимально эффективную работу энергосистемы с необходимыми объемами резервов и рациональным использованием топлива", - резюмировали в компании.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.