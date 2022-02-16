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Повышение ренты на добычу природного газа создаст дефицит на рынке — ЕБА
15:58 16.02.2022 |
Европейская бизнес-ассоциация выступила против повышения рентных ставок на добычу природного газа, инициированного законопроектами № 7038 и 7038-1. Рассмотрение законопроектов в Верховной Раде запланировано на 17 февраля.
«Европейская бизнес-ассоциация не поддерживает данные законопроекты и призывает народных избранников не голосовать за эти инициативы», — сказано в заявлении.
В ассоциации отмечают, что с 2010 г. налог на пользование природными ресурсами по добыче газа менялся шесть раз. Так, в 2014 г. во время предыдущего удвоения ставок ренты с 28% до 55% добыча газа снизилась на 50%, и более 2,5 тыс. человек потеряли свои рабочие места в течение трех последующих лет.
По прогнозам ЕБА, в случае принятия повышенных ставок ренты следует ожидать очередного сокращения объемов добычи газа и, соответственно, дефицита газа собственной добычи, потребление которого ежегодно только растет, что потребует от правительства поиска новых путей для импорта газа.
По мнению газодобывающих компаний, это приведет к полной остановке инвестиций в отрасль, а дефицит оборотного капитала повлечет за собой снижение капитальных затрат.
«В результате Украина будет вынуждена снова импортировать минимум 3 млрд м3 газа в течение трех лет, что обойдется по текущим ценам почти в 100 млрд грн и превысит любые краткосрочные фискальные выгоды от повышения ставок. Совершенно очевидно, что экономически выгоднее стимулировать развитие собственной добычи газа, чем отбирать инвестиционный ресурс для бюджета и закупать импортный газ, усиливая позиции страны-агрессора. Ведь ни для кого не секрет, что львиная доля импорта из ЕС по сути является реэкспортом российского газа», — объясняют в ассоциации.
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