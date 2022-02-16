Швеция инвестирует в разработку малого ядерного реактора на свинцовом теплоносителе

На пике своего развития в 1980 году атомная энергетика Швеции поставляла в энергобаланс страны до 40 % электричества. С тех пор и особенно после 2000 года оформилась «зелёная» повестка и начался процесс сворачивания атомной энергетики с закрытием АЭС. К сегодняшнему дню в стране остаются работать три атомные электростанции, которые также планировали закрыть. Прошлый год всё изменил. По крайней мере, власти Швеции поверили в идею малых реакторов.

Сообщается, что Шведское энергетическое агентство выделило компании Swedish Modular Reactors AB чуть более 99 млн шведских крон ($10,6 млн) на строительство демонстрационного малого модульного реактора со свинцовым охлаждением LeadCold SEALER (Swedish Advanced Lead Reactor) на площадке АЭС в Оскарсхамне. Компания Swedish Modular Reactors AB представляет собой совместное предприятие Uniper Sweden (владелец АЭС «Оскархамн») и LeadCold Reactors (компания с корнями в Королевском технологическом институте, Royal Institute of Technology, KTH).

Компания LeadCold вышла из KTH в 1996 году для разработки реакторных систем со свинцовым охлаждением. В 2013 году LeadCold была оформлена как акционерное общество. У неё есть канадская дочерняя компания LeadCold Reactors Inc. Компания разрабатывает концепцию многоблочного реактора SEALER-55, который может быть развёрнут на существующих атомных электростанциях в Швеции в 2030-х годах, если для этого будут благоприятные рыночные условия.

О совместных планах изучить возможность строительства к 2030 году демонстрационного реактора LeadCold SEALER на площадке АЭС в Оскарсхамне LeadCold, Uniper Sweden и Королевский технологический институт объявили в феврале 2021 года. Партнеры также сообщили, что подали заявку в Шведское энергетическое агентство на получение гранта в размере 125 млн шведских крон на строительство неядерного прототипа, чтобы обеспечить возможность коммерциализации этих реакторов в Швеции в 2030-х годах.

Шведское энергетическое агентство выделило партнёрам 99 млн шведских крон ($10,6 млн) на строительство неядерного прототипа SEALER с электрическим приводом в Оскарсхамне для тестирования и проверки материалов и технологий в среде расплавленного свинца при высоких температурах. Прототип в масштабе 1:56 будет эксплуатироваться в течение пяти лет, начиная с 2024 года. Отдельно институтская команда получила от Фонда стратегических исследований 50 млн шведских крон ($6 млн) на разработку дизайна, технологии материалов и анализа безопасности для передового исследовательского и демонстрационного реактора со свинцовым охлаждением.

Утверждается, что конструкция реактора SEALER позволит вырабатывать 3-10 МВтэ и работать без дозаправки в течение 10-30 лет. После эксплуатации отработавшие блоки SEALER будут перевезены на централизованное предприятие по утилизации (фактически речь идёт о масштабной атомной «батарейке»).

«Технология может быть в конечном итоге разработана как экономически эффективная базовая энергия, не использующая ископаемое топливо, и таким образом способствовать электрификации для перехода к обществу без ископаемого топлива, - заявило Шведское энергетическое агентство. - Оно также способно производить водород, который можно хранить до тех пор, пока спрос на электроэнергию не превысит её производство, что позволит повысить гибкость и стабильность системы электроснабжения».