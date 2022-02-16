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Рада приняла закон о системах хранения энергии
15:56 15.02.2022 |
Верховная Рада во вторник 312 голосами приняла закон о развитии систем накопления энергии (так называемые energy storage).
Это новая технология, связанная с необходимостью сглаживать небалансы "зеленой" генерации, которая сильно зависит от погоды. В таких промышленных аккумуляторах можно будет накапливать энергию, когда ее много, и использовать ее в периоды дефицита.
Принятый закон устанавливает правовую базу для развития energy storage. По решению парламента, они будут называться установками хранения энергии.
Законом предусматривается создание нового участника на рынке электрической энергии - оператора установки хранения энергии.
В целях стимулирования развития технологий хранения энергии и привлечения инвестиций вводятся льготные условия по оплате тарифа на передачу и диспетчеризацию - на разницу между отобранной и выданной в сеть электрической энергией (сальдо).
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