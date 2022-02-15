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НКРЭКУ снова ввела ограничение минимальной цены электроэнергии на ВСР
10:10 15.02.2022 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повторно установила минимальное ценовое ограничение на внутрисуточном рынке электроэнергии (ВСР) на уровне 110% от цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ).
Соответствующее решение принято на заседании комиссии 14 февраля, сообщает корреспондент Укринформа.
Глава регулятора Валерий Тарасюк отметил, что повторно вводить ограничение пришлось из-за решения Окружного административного суда Киева, который отменил примененные на ВСР прайс-кэпы. Поэтому НКРЭКУ признала утратившими силу постановления комиссии от 4, 7 и 10 февраля.
В то же время регулятор ввел ограничение минимальной цены на ВСР в размере 110% от цены электроэнергии на РСВ. Кроме того, плата за отрицательные небалансы составит 102% от минимального прайс-кэпа на РСВ.
НКРЭКУ также снова ввела минимальный прайс-кэп на РСВ на уровне 987,5 грн за 1 МВт-ч для торговой зоны "ОЭС Украины".
Ограничения будут действовать до 28 февраля.
Как сообщалось, НКРЭКУ 10 февраля повысила минимальное ценовое ограничение на внутрисуточном рынке электроэнергии со 115% от цены на рынке "на сутки вперед" до 150%. Ранее регулятор повысил минимальное ценовое ограничение на ВСР со 105% от цены на РСВ до 115%.
Нижний прайс-кэп на ВСР был введен 4 февраля. В конце января - в начале февраля 2022 г. вследствие значительного профицита наблюдался переток объемов электроэнергии между сегментами рынка и значительное колебание цен. В отдельные периоды объемы продаж на ВСР сравнивались с объемами продаж на РСВ, что противоречит концепции функционирования рынка электрической энергии.
НКРЭКУ усматривает в поведении участников рынка электроэнергии на его краткосрочных сегментах признаки сговора и планирует привлечь Антимонопольный комитет к изучению ситуации на внутрисуточном рынке электроэнергии. В то же время НАЭК "Энергоатом" и группа ДТЭК с выводами регулятора и обвинениями в свой адрес не согласны.
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