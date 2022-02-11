Обвинения «Энергоатома» являются попыткой НКРЭКУ переложить ответственность за свое бездействие - заявление компании

Обвинения НАЭК "Энергоатом" со стороны Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в создании профицита на рынке электроэнергии и его разбалансировании является попыткой избежать собственной ответственности за допущение таких событий, заявила компания.

"Сегодня очень странно слышать от регулятора обвинения вместо благодарности. Мы рассматриваем это как его попытку избежать собственной ответственности за действия, происходящие на рынке в последнее время, поскольку Нацкомиссия имеет много полномочий и рычагов влияния на всех сегментах рынка и могла раньше 10 февраля утвердить соответствующие решения", – говорится в заявлении НАЭК на сайте в пятницу.

При этом "Энергоатом" отметил, что включение всех 15 энергоблоков, которое комиссия сочла одной из причин падения цены на рынке, тщательно планировалось, заблаговременно анонсировалось и было сделано для недопущения дефицита э/э и предотвращения веерных отключений.

"В частности, благодаря этому энергетический кризис и не состоялся", – подчеркнули в НАЭК, добавив, что на время потепления "Энергоатом" ограничил собственную мощность и разгрузил блоки на 1400 МВт.

Вместе с тем там указали, что работа всеми блоками АЭС дала возможность тепловой генерации экономить уголь, акцентировав на том, что он особенно необходим во время работы энергосистемы Украины в изолированном режиме (накануне министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что он должен состояться, как и было анонсировано раньше, 24-26 февраля – ЭР).

Как сообщалось, НКРЭКУ 10 февраля обвинила "Энергоатом", "Юнайтед Энерджи" и ДТЭК" в действиях, которые привели к обвалу цены электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) с начала февраля и могут свидетельствовать о сговоре.

"Действия участников с большой рыночной властью привели к цепной реакции по всему рынку и обвалу цены на РСВ. Резкое изменение поведения крупных игроков может свидетельствовать, в том числе, о заговоре для достижения определенных целей. Такие цели могут быть как экономические, так и политические, административные или регуляторные", – отметил регулятор.

Со своей стороны ООО "Д.Трейдинг" заявило, что считает необоснованными обвинения в адрес группы "ДТЭК" в разбалансировании рынка электроэнергии, прозвучавшие 10 февраля со стороны НКРЭКУ.

По мнению компании, заявления регулятора о якобы "чрезмерном рыночном влиянии" являются очередной попыткой переложить ответственность за разбалансирование рынка из себя на частные компании.

"Кризис спровоцирован продолжающимся импортом электроэнергии на фоне профицитной работы атомной генерации, а также спекуляциями недобросовестных трейдеров", – считают в "Д.Трейдинг".