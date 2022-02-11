Обвинения «Энергоатома» являются попыткой НКРЭКУ переложить ответственность за свое бездействие - заявление компании

"Сегодня очень странно слышать от регулятора обвинения вместо благодарности. Мы рассматриваем это как его попытку избежать собственной ответственности за действия, происходящие на рынке в последнее время, поскольку Нацкомиссия имеет много полномочий и рычагов влияния на всех сегментах рынка и могла раньше 10 февраля утвердить соответствующие решения", – говорится в заявлении НАЭК на сайте в пятницу.
При этом "Энергоатом" отметил, что включение всех 15 энергоблоков, которое комиссия сочла одной из причин падения цены на рынке, тщательно планировалось, заблаговременно анонсировалось и было сделано для недопущения дефицита э/э и предотвращения веерных отключений.
"В частности, благодаря этому энергетический кризис и не состоялся", – подчеркнули в НАЭК, добавив, что на время потепления "Энергоатом" ограничил собственную мощность и разгрузил блоки на 1400 МВт.
Вместе с тем там указали, что работа всеми блоками АЭС дала возможность тепловой генерации экономить уголь, акцентировав на том, что он особенно необходим во время работы энергосистемы Украины в изолированном режиме (накануне министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что он должен состояться, как и было анонсировано раньше, 24-26 февраля – ЭР).
Как сообщалось, НКРЭКУ 10 февраля обвинила "Энергоатом", "Юнайтед Энерджи" и ДТЭК" в действиях, которые привели к обвалу цены электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) с начала февраля и могут свидетельствовать о сговоре.
"Действия участников с большой рыночной властью привели к цепной реакции по всему рынку и обвалу цены на РСВ. Резкое изменение поведения крупных игроков может свидетельствовать, в том числе, о заговоре для достижения определенных целей. Такие цели могут быть как экономические, так и политические, административные или регуляторные", – отметил регулятор.
Со своей стороны ООО "Д.Трейдинг" заявило, что считает необоснованными обвинения в адрес группы "ДТЭК" в разбалансировании рынка электроэнергии, прозвучавшие 10 февраля со стороны НКРЭКУ.
По мнению компании, заявления регулятора о якобы "чрезмерном рыночном влиянии" являются очередной попыткой переложить ответственность за разбалансирование рынка из себя на частные компании.
"Кризис спровоцирован продолжающимся импортом электроэнергии на фоне профицитной работы атомной генерации, а также спекуляциями недобросовестных трейдеров", – считают в "Д.Трейдинг".