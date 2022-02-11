«Энергоатом» усугубил ценовой обвал на РСВ в феврале своей неээффективной торговой стратегией - член НКРЭКУ

НАЭК "Энергоатом" поспособствовал обвалу цен на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ) с начала февраля тем, что вывел на продажу на РСВ тот объем ресурса, который не смог реализовать в конце января на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ) (по двухсторонним договорам (ДД) - ИФ) своим традиционным покупателям.

Такое мнение высказала член Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), Ольга Бабий на ток-шоу Energy Freedom by Energy Club "Стабильное прохождение ОЗП 2021/2022: как ликвидировать дисбаланс энергосистемы" в пятницу.

"В конце января "Энергоатом" вышел на УЭБ (на рынок двухсторонних договоров - ИФ) и не продал свой основной объем э/э своим основным покупателям, которые постоянно и системно закупали у него этот основной объем и продавали его далее в своем портфолио", - пояснила Бабий.

По ее словам, после того как торговая операция по двухсторонним договорам у "Энергоатома" не осуществилась, НАЭК с этим нереализованным объемом вышел на РСВ. Однако в это же время те самые компании, которые не купили у "Энергоатома" этот объем на рынке ДД, забрали с РСВ свой спрос и перенесли его на внутрисуточный рынок (ВСР - ИФ)".

"Цифры и статистика говорят, что именно из-за того, что два крупнейших участника убрали спрос с РСВ, там сложилась такая цена. И никакие мелкие трейдеры своими действиями и своим поведением не смогли бы завалить РСВ, потому что существенно возросло предложение и абсолютно исчез спрос", - пояснила член НКРЭКУ, не назвав при этом компании.

При этом, как она дополнила, два крупных игрока, которые имеют существенное монопольное влияние на спрос, перемещая этот спрос между разными сегментами рынка, оказывают непосредственное влияние на ценообразование на том или ином сегменте, и "ситуация, которая сложилась именно за последнюю неделю, нам это и продемонстрировала".

По информации НКРЕКУ, по состоянию на 10 февраля объем внутрисуточного рынка составил 90 МВт-ч, в то время как в январские дни он доходил до 10 тыс. МВТ-ч в сутки.

"Если с РСВ забирают спрос в объеме 60 тыс. МВт-ч в сутки при стандартном предложении до 190 тыс. МВт-ч, то РСВ просто обваливается", - констатировала Бабий.

Как она проинформировала, такие действия участников приводят к тому, что "Энергоатом" по цепочке переходит вначале с РСВ на ВСР, а затем и на балансирующий рынок, что приводит в итоге к соответствующим убыткам НАЭК.

"Никто не запрещал "Энергоатому", если он не продался в графике на месяц, выйти на двухсторонний рынок (на УЭБ - ИФ) недельными объемами. То есть, "Энергоатом" любыми способами должен был выходить на рынок двухсторонних договоров и пытаться продать нереализованное портфолио, которое они не продали", - заключила член НКРЭКУ.

"Поэтому к "Энергоатому" тоже есть вопросы, почему они на февраль месяц выбрали такую торговую стратегию?", - резюмировала Бабий.

Как сообщалось, НКРЭКУ своем в заявлении в четверг обвинила НАЭК "Энергоатом", "Юнайтед Энерджи" и "ДТЭК" в действиях, которые привели к обвалу цены электроэнергии на РСВ с начала февраля и могут свидетельствовать о сговоре между крупнейшими участниками рынка.

НКРЭКУ в период с 4 по 10 февраля приняла ряд ограничительных мер в виде временных решений, направленных на преодоление профицита на рынке электроэнергии и стабилизации цен. В частности, на заседании 10 февраля регулятор временно, до 16 февраля 2022 года включительно, установил минимальную предельную цену на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на уровне 987,5 грн/МВт-ч, а также повысил минимальный price cap на внутрисуточном рынке (ВСР) до 150% цены рынка на РСВ.

В свою очередь, 7 февраля НКРЭКУ на период до 28 февраля 2022 года включительно установила минимальную цену за негативные небалансы на уровне 105% предельной цены РСВ вместо 105% цены РСВ на расчетный период.

Соответствующие изменения были внесены в "карантинное" постановление №766 от 8 апреля 2020 года.