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Газ на март по льготным ценам будут покупать 395 производителей продуктов питания
14:04 11.02.2022 |
В торгах по продаже газа собственной добычи на март 2022 г. примут участие 395 производителей социально значимых продуктов питания.
Об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время пресс-конференции в Укринформе.
Он отметил, что производители планируют закупить 18,2 млн кубометров газа. Высоцкий напомнил, что на февраль 2022 года 256 производителей социально значимых продуктов питания приобрели 15,6 млн кубометров газа на бирже по льготным ценам.
"Мы видим, что существенно увеличилось количество субъектов, но несущественно увеличилось количество газа. Это говорит о том, что прежде всего малые производители активно изучают процедуру и подают свои заявки. Мы видим (в списке - ред.) много ФЛП, т.е. мелкого бизнеса", - подчеркнул первый замминистра.
Торги по льготным ценам для производителей продтоваров на март состоятся 15-16 февраля.
По словам Высоцкого, производители фактически покупают всего 5% от общего объема добычи газа частными компаниями. В то время как правительство в своем решении предполагало, что частные производители газа должны будут выставлять на биржу до 20% газа собственной добычи.
Как сообщал Укринформ, правительство 12 января 2022 года утвердило порядок биржевых торгов газом для нужд производителей продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость. Кабинет Министров до 30 апреля 2022 года ограничил стоимость природного газа для производителей муки, хлеба, молока, курятины, подсолнечного масла.
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