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НКРЭКУ снова повысила минимальное ценовое ограничение на рынке электроэнергии
23:42 10.02.2022 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила минимальное ценовое ограничение на внутрисуточном рынке электроэнергии (ВСР) со 115% от цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) до 150% до 16 февраля.
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 10 февраля, сообщает корреспондент Укринформа.
"Меняем минимальный прайс-кэп на ВСР, ставим его 150% от РСП. Решение, конечно, временное. Вводим его до среды включительно", - сказал глава регулятора Валерий Тарасюк.
Кроме того, НКРЭКУ ввела до 16 февраля (включительно) минимальный прайс-кэп на РСВ на уровне 987,5 грн за 1 МВт-час. для торговой зоны "ОЭС Украины".
Как сообщалось, в конце января - в начале февраля 2022 года вследствие значительного профицита наблюдалось перетекание объемов электроэнергии между сегментами рынка и значительное колебание цен. В отдельные периоды объемы продаж на внутрисуточном рынке (ВСР) сравнивались с объемами продаж на РВП, что противоречит концепции функционирования рынка электрической энергии.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 7 февраля повысила минимальное ценовое ограничение на ВСР со 105% от цены на РСВ до 115%. Предварительное ценовое ограничение регулятор установил 4 февраля.
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