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Ситуацию на внутрисуточном рынке электроэнергии исследует АМКУ
23:39 10.02.2022 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует привлечь Антимонопольный комитет к изучению ситуации на внутрисуточном рынке электроэнергии.
Об этом во время заседания НКРЭКУ 10 февраля заявил глава регулятора Валерий Тарасюк, сообщает корреспондент Укринформа.
"Есть признаки также и сговоров, но это будем разбираться вместе с, возможно, правоохранительными органами, и точно - с Антимонопольным комитетом. Если два игрока так влияют на рынок - это точно указывает на то, что рынок слишком концентрированный и нужны антимонопольные действия", - сказал Тарасюк.
Он подчеркнул, что избыток электроэнергии на внутрисуточном рынке выставляют крупнейшие производители. В то же время из-за этого два крупных игрока рынка - компании ДТЭК и ООО "Юнайтед Энерджи" - изменяют свою торговую стратегию на рынке.
"Может, с точки зрения бизнеса, это понятно, но за ними идут более мелкие игроки. А дальше - кумулятивный эффект", - прокомментировал Тарасюк.
Глава НКРЭКУ отметил, что регулятор предпринимает максимум действий для того, чтобы оздоровить ситуацию на рынке электроэнергии.
Как сообщалось, НКРЭКУ повысила минимальное ценовое ограничение на внутрисуточном рынке электроэнергии (ВСР) со 115% от цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) до 150% до 16 февраля. Ранее регулятор повысил минимальное ценовое ограничение на ВСР со 105% от цены на РСВ до 115%.
В конце января - в начале февраля 2022 гда вследствие значительного профицита наблюдалось перетекание объемов электроэнергии между сегментами рынка и значительное колебание цен. В отдельные периоды объемы продаж на внутрисуточном рынке (ВСР) сравнивались с объемами продаж на РСВ, что противоречит концепции функционирования рынка электрической энергии.
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