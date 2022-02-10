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Регулятор обвинил компании Ахметова и Коломойского в обвале цен на электроэнергию
23:35 10.02.2022 |
Энергокомпании олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского создали искусственный кризис на рынке электроэнергии, пользуясь властью и монопольным положением.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
"В начале февраля, когда в работу было запущено все 15 блоков АЭС, а потребление электроэнергии снизилось из-за потепления, в энергосистеме возник профицит электроэнергии, что привело к снижению цены на рынке в сутки вперед. Но эта ситуация была значительно углублена участниками рынка, обладающими большой рыночной властью", - говорится в сообщении.
НКРЭКУ отмечает, что в январе суммарный спрос на РСВ со стороны двух структур - группы ДТЭК вместе с аффилированными компаниями и компании "Юнайтед Энерджи" - составил 77% всего спроса. В то же время, предложение НАЭК "Энергоатом" на РСВ составляло 42% от всего предложения.
В феврале суммарный спрос группы ДТЭК и "Юнайтед Энерджи" составлял 81% всего спроса на РСВ, а суммарное предложение "Энергоатома" и группы ДТЭК составило 39% от всего предложения на РСВ.
"Такая ситуация указывает на огромную рыночную власть отдельных компаний и монополизацию рынка", - заявил регулятор.
В феврале предложение на "рынке в сутки вперед" выросло на 30%, прежде всего из-за увеличения генерации АЭС.
Но, кроме этого, некоторые крупные компании резко изменили свое поведение на "рынке на сутки вперед", что привело к существенному снижению цены, говорится в сообщении.
"Так, одна группа компаний резко снизила цену своих заявок на покупку и на продажу электроэнергии. Часто такие заявки выставлялись по цене ниже предельных (маржинальных) затрат, что противоречит типичному поведению продавца электроэнергии.
Другая компания резко сняла свой спрос с "рынка в сутки вперед" и начала покупать электроэнергию на внутрисуточном рынке даже тогда, когда цена там гарантированно выше на 15%, чем цена РСВ", - пишет пресс-служба НКРЭКУ.
Такое поведение, по мнению регулятора, тоже противоречит экономической логике, ведь, как правило, покупатель пытается купить там где дешевле, а не там где гарантированно дороже.
Такие действия участников с большой рыночной властью привели к цепной реакции по всему рынку и обвалу цены на РСВ. Резкое изменение поведения крупных игроков может свидетельствовать, в том числе, о сговоре для достижения определенных целей. Такие цели могут быть как экономические, так и политические, административные или регуляторные", - говорится в сообщении.
Группа ДТЭК принадлежит Ринату Ахметову, "Юнайтед Энерджи" аффилирована с Игорем Коломойским.
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