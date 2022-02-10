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Опубликован прогноз развития рынка электрокаров в Европе. Мощности энергосетей на всех не хватит
09:21 10.02.2022 |
Консалтинговая компания Ernst & Young и европейская ассоциация электроэнергетической отрасли Eurelectric выпустили исследование о развитии рынка электромобилей и сопутствующей инфраструктуры. В отчете, к примеру, предполагается, что количество батарейных машин в Европе за 13 лет увеличится с нынешних трех до 130 миллионов. И это, конечно же, повлечет рост спроса на электроэнергию. Пиковая нагрузка на сети возрастет на 21-90 процентов, а потому переход к электрической мобильности будет сопровождаться частыми скачками напряжения, потерей мощности и ростом цен на энергоносители. Чтобы этого избежать, необходимо внедрять системы умной зарядки, а также заставить владельцев машин изменить подход к использованию зарядной инфраструктуры.
Сегодня по дорогам Европы ездят чуть больше трех миллионов электромобилей. При сохранении текущих темпов роста продаж к 2030 году их количество увеличится до 65, а к 2035-му - до 130 миллионов. Все эти машины нужно будет где-то заряжать, и авторы отчета, используя программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, вычислили, сколько для этого понадобится терминалов.
По данным European Alternative Fuels Observatory, сейчас в Европе около 374 000 общественных зарядок. При этом только 12 процентов из них относятся к «скоростным» (мощность 22 кВт и выше). Однако для обслуживания будущих электромобилей потребуется гораздо больше, а именно: 34 миллиона к 2030-му и 65 миллионов к 2035 году, причем бо́льшая часть из них (56 млн) должна быть установлена в жилых домах. Только на развертывание такой инфраструктуры потребуется 115 миллиардов евро.
Британское Национальное ревизионное управление подсчитало, что зарядка электрокара дома обходится на 59-78 процентов дешевле, чем через общественный терминал. И даже аналитики Ernst & Young считают, что к 2035 году 85 процентов зарядных сессий будут фиксировать в домашних сетях. Ещё шесть процентов будут приходиться на работу, пять - на общественные места вроде торговых центров и парковок, четыре - на скоростные магистрали.
Разумеется, увеличение количества электромобилей повлечет за собой рост спроса на электроэнергию. Ожидается, что каждый год этот показатель будет увеличиваться на 1,8 процента и к 2030-му достигнет 3530 тераватт-часов. Проблемы появятся, когда пиковые периоды зарядки электромобилей начнут совпадать с пиками общей нагрузки. Анализ шести наиболее распространенных вариантов использования зарядок показал, что пиковая нагрузка увеличится на 21-90 процентов, а коэффициент загрузки трансформаторов - на 19-80 процентов.
Чтобы этого избежать, необходимо внедрять умные сети электроснабжения. А владельцы машин обязаны будут изменить подход к взаимодействую с зарядной инфраструктурой. Например, им придется заряжать машины ночью или вне часов пик. В целом, авторы отчета уверены, что энергосети смогут поддерживать более 100 миллионов электромобилей, но неконтролируемая зарядка приведет к частым скачкам напряжения, потерям мощности и росту цен на энергоносители.
К слову, в отчете есть ещё несколько интересных моментов. Например, дается указание на «достаточный» запас хода бюджетных электромобилей - около 200 километров. Кроме того, в документе приведен перечень стран с бо́льшим и меньшим количеством зарядных терминалов. Так, в Нидерландах их 93 100, а на Кипре всего 72.
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