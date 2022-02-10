Норвежская Emergy приостановила строительство ветропарка «Зофия» мощностью 787,5 МВт.

Норвежская компания Emergy (ранее NBT) приостановила строительство ветропарка "Зофия" в Запорожской области из двух очередей ВЭС общей мощностью 337 МВт и третьей перспективной очереди в 450 МВт.

"План строительства был пересмотрен, и компания решила отсрочить его", - сообщается на сайте ветропарка.

Основными причинами такого решения компания назвала задержки с оплатой электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель", трудности с привлечением масштабных прямых инвестиций на украинский рынок, в том числе из-за геополитической ситуации с Российской Федерацией, а также завершение в текущем году сроков получения "зеленого" тарифа для ветрогенерации, в связи с чем, все проекты под него должны быть достроены и введены в эксплуатацию до конца 2022 года.

В то же время, в компании отметили, что нынешние цены на электроэнергию позволяют рассматривать альтернативные "зеленому" тарифу возможности ее реализации.

Emergy добавила, что пока украинское правительство не предоставило четкого понимания процедуры "зеленых" аукционов, компания изучает возможности заключения двусторонних договоров с крупными потребителями электроэнергии.

"Пока мы окончательно не знаем, как будет реализовываться производимая электроэнергия, мы делаем все возможное, чтобы поддерживать отношения и выполнять обязательства перед ключевыми заинтересованными сторонами в Украине и за ее пределами", - подчеркнули в Emergy.

Компания указала, что, несмотря на трудные времена, остается верной Украине и будет продолжать развитие ветроэнергетики.

В Emergy подсчитали, что после завершения строительства ветропарк "Зофия", который должен стать одним из крупнейших в Европе, позволит снизить выбросы СО2 примерно на 2 млн тонн в год, а привлеченные к нему прямые инвестиции составят более 1 млрд. евро. В отчете за третий квартал 2021 года East Renewable Zophia Super Holdco AB (ERZSH), которому принадлежит 85% ветропарка Зофия, отмечается, что в июле-сентябре материнская Emergy инвестировала в проект 53,96 млн. евро.

Emergy также наняла JP Morgan для выпуска "зеленых" облигаций для финансирования развития первой и второй очереди "Зофии", однако безрезультатно из-за неуспеха материнской компании в привлечении капитала.

В результате строительные контракты с CET и Horos на эти две очереди были разорваны, однако руководство сообщило о работе с подрядчиками, чтобы сохранить возможность их повторного привлечения после нахождения альтернативных механизмов продажи электроэнергии и финансирования.

ERZSH также удалось в очередной раз реструктурировать выпуск облигаций на 25 млн евро, срок погашения которого наступал в конце января 2022 года, отложив их погашение на 1 января 2025 года со ставкой 8,5%. Компания уточнила, что до 15 февраля владельцы 15% в проекте могут потребовать выкупить их долю в течение 30 дней за 2,2 млн. евро.

Кроме того, в рамках реструктуризации облигаций Emergy представила новые планы структурирования и акционерного финансирования проекта "Зофия", согласно которому она готова сохранить в нем 42,1%, а новые акционеры, с которыми есть предварительная договоренность, получат 57,9%.

Этой новой компании будут переданы запланированные проекты Emergy в Румынии, Сербии и Греции. Предполагается, что эти изменения будут завершены в течение 7 месяцев с начала 2022 года."Совет директоров хотел бы подчеркнуть, что поскольку проекты "Зофия" больше не могут рассчитывать на льготный тариф в Украине, стоимость проекта неясна, поскольку в Украине нет прецедента для проектов с рыночными продажами", - отмечалось в отчете.