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Гарантированный покупатель предлагает торги электроэнергией из ВИЭ в новом формате
23:27 09.02.2022 |
ГП "Гарантированный покупатель" 10 февраля проведет торги электроэнергией по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) нового формата - без ограничений ни по объему, ни по дальнейшей реализации приобретенного товара.
Как передает Укринформ, об этом сообщает госпредприятие.
"Приглашаем всех заинтересованных участников рынка приобщиться к торгам нового формата. В частности, по договору осуществляется гарантированная поставка электрической энергии - без ограничений ни по объему, ни последующей реализации приобретенного товара", - говорится в сообщении.
Аукцион пройдет 10 февраля. Гарантированный покупатель предлагает электроэнергию по ВИЭ с периодом поставки во второй декаде марта 2022 года. На продажу выставляются двухчасовые блоки дневной электроэнергии - 09-10, 11-12, 13-14 и 15-16 часов.
Отмечается, что новые продукты призваны дать покупателям возможность формировать свои портфели и оптимально закрывать собственные потребности. Гарантированный покупатель при этом рассчитывает предоставить "зеленую" электроэнергию потребителям, при этом совершая дополнительные продажи в пиковые часы.
Как сообщалось, в январе ГП "Гарантированный покупатель" приступило к продаже электроэнергии из ВИЭ конечным потребителям, в том числе и бытовым. Госпредприятие в 2021 году выплатило 70 млрд грн производителям электроэнергии, производимой из возобновляемых источников. Гарантированный покупатель является посредником между производителями электроэнергии из ВИЭ и ее покупателями.
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