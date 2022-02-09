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«Мы говорим о декарбонизированной энергии». Коболев начал собственный бизнес
15:07 09.02.2022 |
Бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев начал собственный бизнес. В интервью Forbes Коболев рассказал, что он касается декарбонизации энергетики.
"О самом бизнесе пока могу рассказать только в общем. Мы говорим о декарбонизированной энергии", - сказал Коболев.
В начале января 2022 года в США была зарегистрирована новая компания, которая будет привлекать инвестиции для таких проектов в Украине.
"Украина в этом смысле чрезвычайно интересная страна. Мы в топ-списке в мире с точки зрения эффективности инвестиции в снижение выбросов CO₂. На этом и построена моя бизнес-идея", - сказал Коболев. Сообщить какие-либо подробности он отказался, сославшись на конфиденциальность.
Коболев исключил возможность своего возвращения в Нафтогаз. "Я больше не хочу работать на госкомпанию. Устал от регулярного общения с людьми типа Швондера. Общение с ними в большом количестве вредно влияет на психику", - сказал он.
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