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Энергосовет ЕС-США заявил о возможности использования реверсных поставок газа для Украины и Молдовы
21:58 07.02.2022 |
США и ЕС в понедельник пообещали работать над обеспечением энергетической безопасности таких стран, как Украина и Молдова, обсудили варианты возможных дополнительных поставок в Европу, говорится в заявлении по итогам заседания Энергетического совета ЕС-США.
"Совет подчеркнул недопустимость использования поставок энергии в качестве рычага геополитического давления. В связи с этим Совет готов усиливать энергетическую безопасность участников Восточного партнерства. Речь идет о таких странах, как Украина, Молдова", - сказано в документе.
В частности, как отмечается, для этого следует использовать "реверсные поставки газа".
"Учитывая наблюдаемую на геополитической арене напряженность, США и ЕС обсудили вопрос об интенсификации сотрудничества в краткосрочной перспективе, чтобы обеспечить достаточные поставки энергии в ЕС и его соседям", - подчеркивается в заявлении Энергетического совета ЕС-США, распространенном госдепом.
Совет называет Украину стратегическим партнером как для ЕС, так и для США и "подчеркнул, что для суверенной Украины важна энергетическая безопасность".
"Совет вновь заявил, что Украина - стратегически важная для ЕС страна с точки зрения транзита газа", - говорится в заявлении.
Совет заявил, что "Украине требуются мощные, транспарентные и независимые структуры в сфере энергетики".
Заседание Энергетического совета ЕС-США состоялось в понедельник в Вашингтоне. В нем приняли участие глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр энергетики США Дженнифер Гранхольм.
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