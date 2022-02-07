В Украине с сегодняшнего дня будут проверять объемы продаж электроэнергии на РСВ

АО "Оператор рынка" с 7 февраля будет проверять общий объем продаж электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ).

Как передает Укринформ, об этом сообщает Оператор рынка.

"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 4 февраля 2022 года приняла Постановление №237 «О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 08 апреля 2020 года № 766», которым уполномочила АО «Оператор рынка» осуществлять проверку общего объема продаж электрической энергии на сутки поставки в заявках на продажу участников РСВ/ВСР", - отметили в компании.

Проверка будет проводиться в случае подачи электропоставщиком и/или трейдером заявок на продажу электрической энергии на РСВ с общим объемом на сутки поставки, превышающим 50 МВт-час. Кроме того, должно присутствовать одно из следующих обстоятельств: участник РСВ/ВСР, который подал заявку, не осуществлял продажу электрической энергии на РСВ/ВСР в течение предыдущих 90 дней; смена руководителя либо уполномоченного лица участника рынка за предыдущие 90 дней; заявленный участником РСВ/ВСР общий объем продаж электроэнергии на сутки поставки превышает максимальный суточный объем, поставляемый им в течение предыдущих 90 дней, больше чем в 2 раза.

Сообщается, что оператор рынка не позднее 12:10 обращается к такому участнику РСВ/ВСР с запросом о предоставлении объяснения о происхождении заявленных для продажи на РСВ объемов электрической энергии в торговой зоне по каждому расчетному периоду суток поставки. Если участник краткосрочного рынка не предоставит должного подтверждения происхождения заявленных для продажи на РСВ объемов электроэнергии, Оператор рынка имеет право отклонить заявки на торги на РСВ и торги на ВСР и, начиная с суток, следующих за днем ​​обращения предприятия с соответствующим запросом, приостановить участие такого участника в РСВ/ВСР сроком до 7 календарных дней.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила временное минимальное ценовое ограничение на внутрисуточном рынке электроэнергии (ВСР) в размере 105% от цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ). Решение было принято 4 февраля с целью стабилизации ситуации на рынке электроэнергии.

В конце января - в начале февраля 2022 г. вследствие значительного профицита наблюдалось перетекание объемов электроэнергии между сегментами рынка и значительное колебание цен. В частности, в отдельные периоды объемы продаж на ВСР сравнивались с объемами продаж на РСВ, что противоречит концепции функционирования рынка электрической энергии.