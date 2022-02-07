Альтернатива российскому газу: в НАТО хотят построить газопровод Испания-Германия

В НАТО рассматривают возможность строительства газопровода между Испанией и Германией, который обеспечит прокачку не менее 7 млрд кубометров газа в год. Он снизит зависимость Центральной Европы от российского газа на ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанскую газету La Vanguardia.

По данным издания, планируется превратить Пиренейский полуостров в распределительную платформу для отправки алжирского газа и сжиженного газа в центр Европы. Газ будут хранить и перерабатывать восемь заводов по регазификации, расположенных в Испании и Португалии.

Планируется возобновить неудавшийся проект Midcat, средиземноморский газовый коридор, в новом историческом контексте. Три года назад испанские и французские регулирующие органы решили, что газопровод не будет рентабельным из-за замены газа альтернативными источниками энергии. Стоимость проекта оценивалась в 400 млн евро.

Возобновление нового трансграничного сообщения с Францией для доставки газа в самое сердце Европы в настоящее время находится в рабочих планах НАТО, подтвердили источники в испанском правительстве для La Vanguardia. Германия очень заинтересована в проекте, согласно тем же источникам.

Таким образом, планируется переосмыслить старый проект генерала де Голля 1950-х годов по доставке алжирского газа на заводы в бассейне Рейна, отмечает издание.

Напомним, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала Баку увеличить ежегодные поставки газа в страны ЕС до 10 млрд кубометров. Она назвала Азербайджан надежным поставщиком энергии.