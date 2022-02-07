Google и Microsoft планируют заняться гигантскими энергохранилищами

Двенадцать новых компаний, включая Google и Microsoft, присоединились к совету Long Duration Energy Storage (LDES) Council, учреждённому в ноябре прошедшего года на конференции COP26, посвящённой климатическим изменениям на планете. Новое объединение направлено на создание энергетической инфраструктуры, позволяющей сбалансировать нагрузку на электрические сети.

Поскольку энергия из возобновляемых источников обычно поступает неравномерно, мир нуждается в больших энергохранилищах, способных «запасать» электричество на восемь или более часов непрерывного использования, которые можно будет активировать в часы пикового спроса.

Согласно заявлению совета, мир неспособен ограничить глобальное повышение температуры только полуторами градусами по Цельсию. Для того, чтобы достигнуть целей, обозначенных в Парижском соглашении, должны быть приложены немалые усилия для снижения вредных выбросов во всех секторах, а на энергетический сектор приходится около трети мировых выбросов. По мнению многих экспертов, нулевых выбросов необходимо добиться к 2040 году.

В заявлении упомянуто, что использование долговременных хранилищ энергии (LDES) имеет большой потенциал в автономных энергосистемах, в настоящее время полагающихся в основном на экологически небезопасное топливо. В совете заявили, что к 2040 году мир должен быть способен запасать до 10 % всего генерируемого электричества, что потребует создания хранилищ общей ёмкостью от 85 до 140 ТВт∙ч, способных отдавать от 1,5 до 2,5 ТВт. Это в 400 раз больше, чем возможно сегодня.

Таких результатов можно будет добиться только в случае, если долговременные энергохранилища подешевеют на 60 %, равно как и ветряные турбины и другие источники «зелёной» энергии. В следующие 20 лет в это потребуется инвестировать от $1,5 до $3 трлн. Крупные IT-игроки уже сейчас экспериментируют с различными подходами. Так, Atos разрабатывает полностью «зелёный» ЦОД, не зависящий от внешней энергосети, а Google начала перемещать нагрузки между ЦОД для более полного использования «зелёной» энергии

Сейчас совет LDES включает недавно присоединившиеся Microsoft, Google, датскую Orsted, Corre Energy и Sumitomo, а также участников-основателей: BP, индийскую Greenko и Rio Tinto. Всего организация насчитывает 36 участников, представляющих все сегменты энергетического сектора, включая компании, занимающиеся энергетическими инновациями, поставщиков оборудования, производителей энергии, операторов электросетей, инвесторов и конечных потребителей. В совет входят организации из Европы, США, Канады, Австралии, Индии и с Ближнего Востока.