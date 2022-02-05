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АМКУ разрешил жене Авакова стать совладелицей четырех солнечных станций
23:03 04.02.2022 |
Антимонопольный комитет 3 февраля разрешил фонду Форсайт Инвест приобрести 50%-ную долю в трех компаниях, оперирующих четырьмя СЭС в центре и на юге Украины. Об этом сообщается на сайте АМКУ .
Форсайт Инвест принадлежит Инне Аваковой, жене эксминистра внутренних дел Арсена Авакова.
Разрешение касается компаний Санвей СТ и Калиновка-Терра (сейчас принадлежат Геннадию Гаевому и Игорю Котвицкому - по 50%), а также Подстепное солнце (70,8% принадлежит Игорю Котвицкому, 29,2% - Форсайт Инвест).
Игорь Котвицкий - бывший депутат Верховной Рады от партии Народный фронт.
Геннадий Гаевой - председатель наблюдательного совета Форсайт Инвест.
Санвей СТ владеет СЭС в Черкасской области мощностью 2,4 МВт, Подстепное солнце - двумя СЭС в Херсонской области суммарной мощностью 13 МВт, а Калиновка-Терра - СЭС в Николаевской области мощностью 11 МВт.
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