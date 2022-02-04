Финансовые новости
- |
- 04.02.22
- |
- 11:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Компании из США и Канады ускорили движение к термоядерному синтезу для производства энергии
11:02 04.02.2022 |
На днях было объявлено о двух североамериканских инициативах, направленных на ускорение движения к термоядерному синтезу для производства энергии. В Канаде для этого объединились компании Bruce Power и General Fusion с Институтом ядерных инноваций (NII), а в США филиал французской Renaissance Fusion и учёные из Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL). Оба союза стремятся к практическому термояду в районе 2030 года. Но выгорит ли?
Канадцы дальше ушли по пути прогресса к «бесконечной» энергии термоядерного синтеза. Компания General Fusion с 2009 года разрабатывает термоядерную установку на основе магнитно-инерционного синтеза (Magnetized Target Fusion, MTF) и в этом году начнёт строить в Великобритании демонстрационную установку, которую намерена запустить в 2025 году. Подробно об этом проекте мы рассказывали в августе 2021 года. Если вкратце, то реактор MTF работает за счёт впрыскивания топлива с одновременным созданием ударной волны по контуру рабочего объёма ректора, что сжимает плазму и запускает реакцию. Утверждается, что такие реакторы будут работать без сверхпроводящих магнитов, что будет дешевле эксплуатации токамаков.
На основе этой разработки компания General Fusion вместе с компанией Bruce Power и институтом NII собирается построить в Канаде в провинции Онтарио коммерческий реактор для снабжения бизнеса и граждан электроэнергией. Партнёры на днях подписали меморандум о взаимопонимании в рамках которого в ближайшее время начнут продвигать свою идею в массы. Пока работа канадского триумвирата ограничится информационно-просветительской деятельностью. Что будет потом сказать трудно.
В США совместно развивать тему термоядерного синтеза будет филиал французской компании из Гренобля Renaissance Fusion America. Вместе с тремя учёными из PPPL французы создадут открытые модели для разработки так называемых стеллаторов. Стеллаторы отличаются от токамаков более сложной конфигурацией рабочей камеры для плазмы. Это продиктовано использованием в стеллаторах внешних магнитов с более сложным магнитным полем. С одной стороны, это упрощает эксплуатацию реакторов, но на порядки усложняет их разработку. Открытые модели для машинного обучения должны помочь независимым коллективам учёных во всём мире вести свои собственные исследования и, в целом, будут способствовать прогрессу в этой сфере.
Спонсором годового сотрудничества Renaissance Fusion America и учёных из Принстонской лаборатории физики плазмы является Министерство энергетики США в рамках учреждённой в 2015 году национальной программы Innovation Network for Fusion Energy (INFUSE).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ВСК по Крыму. Зачем «слуги народа» решили сотрудничать с ФСБ РФ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле
|Неправильный президент. Зачем Шкарлет подставляет Зеленского с Могилянкой
|Культ предательства. Почему Зеленский обрек себя на новые скандалы
|Зеленский: Полностью поддерживаю «Слугу народа» по исключению Трухина из рядов партии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Крупные сети 4 февраля подняли цены на топливо
|Компании из США и Канады ускорили движение к термоядерному синтезу для производства энергии
|Украина за год потратила на борьбу с коронавирусом 46,4 миллиарда
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.02.22
|Апрельские фьючерсы на золото незначительно дорожают до $1807,65 за тройскую унцию
|Нефть дорожает 4 февраля на ожиданиях недостатка предложения на рынке
Это интересно
|Крупнейших майнеров США попросили отчитаться о расходе электроэнергии и воздействии на экологию
|За год продажи суперяхт в мире выросли на рекордные 77%: причины
|SpaceX представила премиум-подписку на спутниковый интернет Starlink — до 500 Мбит/с за $500 в месяц
|Skoda Enyaq Coupe стал первым электрокаром с RS-версией
|Генеральный директор Google рассказал о своём отношении к web3
|Коалиция компаний разработала технический стандарт для борьбы с дипфейками
|Электромобили оказались в 60 раз безопаснее бензиновых авто – исследование