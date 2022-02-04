Компании из США и Канады ускорили движение к термоядерному синтезу для производства энергии

На днях было объявлено о двух североамериканских инициативах, направленных на ускорение движения к термоядерному синтезу для производства энергии. В Канаде для этого объединились компании Bruce Power и General Fusion с Институтом ядерных инноваций (NII), а в США филиал французской Renaissance Fusion и учёные из Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL). Оба союза стремятся к практическому термояду в районе 2030 года. Но выгорит ли?

Канадцы дальше ушли по пути прогресса к «бесконечной» энергии термоядерного синтеза. Компания General Fusion с 2009 года разрабатывает термоядерную установку на основе магнитно-инерционного синтеза (Magnetized Target Fusion, MTF) и в этом году начнёт строить в Великобритании демонстрационную установку, которую намерена запустить в 2025 году. Подробно об этом проекте мы рассказывали в августе 2021 года. Если вкратце, то реактор MTF работает за счёт впрыскивания топлива с одновременным созданием ударной волны по контуру рабочего объёма ректора, что сжимает плазму и запускает реакцию. Утверждается, что такие реакторы будут работать без сверхпроводящих магнитов, что будет дешевле эксплуатации токамаков.

На основе этой разработки компания General Fusion вместе с компанией Bruce Power и институтом NII собирается построить в Канаде в провинции Онтарио коммерческий реактор для снабжения бизнеса и граждан электроэнергией. Партнёры на днях подписали меморандум о взаимопонимании в рамках которого в ближайшее время начнут продвигать свою идею в массы. Пока работа канадского триумвирата ограничится информационно-просветительской деятельностью. Что будет потом сказать трудно.

В США совместно развивать тему термоядерного синтеза будет филиал французской компании из Гренобля Renaissance Fusion America. Вместе с тремя учёными из PPPL французы создадут открытые модели для разработки так называемых стеллаторов. Стеллаторы отличаются от токамаков более сложной конфигурацией рабочей камеры для плазмы. Это продиктовано использованием в стеллаторах внешних магнитов с более сложным магнитным полем. С одной стороны, это упрощает эксплуатацию реакторов, но на порядки усложняет их разработку. Открытые модели для машинного обучения должны помочь независимым коллективам учёных во всём мире вести свои собственные исследования и, в целом, будут способствовать прогрессу в этой сфере.

Спонсором годового сотрудничества Renaissance Fusion America и учёных из Принстонской лаборатории физики плазмы является Министерство энергетики США в рамках учреждённой в 2015 году национальной программы Innovation Network for Fusion Energy (INFUSE).