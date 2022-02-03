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Нерезиденты вывели с «таможенного склада» ПХГ Украины почти все свои запасы
20:24 03.02.2022 |
В январе 2022 года из режима "таможенный склад" в подземных хранилищах (ПХГ) Украины выведено 0,45 млрд куб. м газа, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".
Если на 1 января 2022 года иностранные компании хранили в режиме ТС 0,54 млрд куб. м газа, а резиденты – 0,53 млрд куб. м, то на 1 февраля запасы нерезидентов уменьшились до 0,2 млрд куб. м, а украинских компаний – до 0,42 млрд куб. м.
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", ТС-запасы нерезидентов по сравнению с 1 февраля 2021 года снизились в 38,6 раза (на 7,51 млрд куб. м), резидентов – в 2,1 раза (на 0,48 млрд куб. м).
Выводимый из "ТС" природный газ может быть реализован на территории Украины либо реэкспортирован из страны.
Как сообщалось, режим ТС позволяет хранить природный газ в ПХГ Украины в течение трех лет без уплаты налогов и таможенных сборов при дальнейшей его транспортировке с территории страны.
Объемы газа в ПХГ Украины в режиме "таможенный склад", млрд куб. м:
|нерезиденты
|резиденты
|01.01.2021
|7,71
|0,90
|01.02.2021
|6,67
|0,78
|01.03.2021
|5,63
|0,55
|01.04.2021
|4,99
|0,54
|01.05.2021
|4,56
|0,53
|01.06.2021
|4,36
|0,51
|01.07.2021
|4,09
|0,58
|01.08.2021
|3,79
|0,61
|01.09.2021
|3,23
|0,76
|01.10.2021
|2,77
|0,78
|01.11.2021
|2,04
|0,71
|01.12.2021
|1,08
|0,49
|01.01.2022
|0,54
|0,53
|01.02.2022
|0,20
|0,42
Данные: "Укртрансгаз"
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