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Ручное регулирование рынка газа приведет к сворачиванию реформы, - ЕBА
15:51 03.02.2022 |
Ручное регулирование рынка газа отменяет положительные изменения проведенной реформы рынка природного газа, а также делает его непривлекательным для международных инвестиций и в целом негативно влияет на инвестиционный климат Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выводы Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) на основании анализа законодательных инициатив о так называемом "участии государства в регулировании рынка газа" №6426 и №6426-1.
"Предусмотренные проектами нормы существенно изменят правила функционирования сектора, негативно отразятся на конкуренции на этом рынке, а также фактически отменят положительные изменения проведенной реформы рынка природного газа. Как следствие, данный сектор будет непривлекателен для международных инвестиций, от чего пострадает и инвестиционная привлекательность Украины в целом", - говорится в нем.
В ЕВА подчеркнули, что такие действия будут критически восприниматься среди иностранных партнеров и не будут способствовать интеграции с рынками природного газа государств-сторон Энергетического Сообщества.
Кроме того, в соответствии с соглашением об ассоциации Украины с ЕС, перед принятием этих законопроектов правительство должно было провести консультации с Европейской Комиссией касательно соответствия их правилам и нормам ЕС.
Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.
Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.
Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.
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