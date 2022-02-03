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США просят покупателей Китая, Японии, Кореи, Индии отказаться от своих партий СПГ ради Европы
09:26 03.02.2022 |
Администрация США, опасающаяся сокращения поставок российского газа в Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины, помимо производителей газа обратилась к его крупнейшим покупателям в поисках ресурсов для их перенаправления в Европу.
Агентство Bloomberg сообщает, что команда Джо Байдена во главе с советником Госдепартамента по энергетической безопасности Амосом Хохштейном обращается к потребителям газа по всему миру с просьбой об отказе от поставок, которые можно было бы перенаправить в Европу.
Bloomberg сообщает о переговорах с Китаем (крупнейший покупатель СПГ в мире), чиновниками Японии, Южной Кореи, Индии.
Белый дом также обратился к производителям газа, включая Катар, Нигерию, Египет, Ливию и компаниям, работающим в Алжире, с просьбой увеличить производство в случае начала боевых действий. Администрация Байдена также консультировалась с нефтегазовыми компаниями, включая Chevron и ExxonMobil
В отличие от нефти, на мировом рынке природного газа мало незадействованных мощностей, и ни один производитель не сообщал, что может увеличить производство в короткие сроки, отмечает агентство. Министр энергетики Катара Саад бен Шерида аль-Кааби накануне заявил: "Объемы газа, необходимые ЕС, не могут быть заменены никем в одностороннем порядке, без нарушения поставок в другие регионы мира. Энергетическая безопасность Европы требует коллективных усилий многих сторон".
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