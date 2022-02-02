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Еврокомиссия предлагает считать газ и ядерную энергетику «зелеными» при определенных условиях
17:29 02.02.2022 |
Еврокомиссия предложила в течение переходного периода считать природный газ и ядерную энергетику "зелеными", если эти энергетические проекты отвечают определенным условиям.
Как пишет "Европейская правда", об этом Еврокомиссия объявила 2 февраля.
О таких намерениях неофициально было известно еще с начала года из переписки, попавшей в распоряжение журналистов.
Как сообщает агентство dpa, проект вносит изменения в систему классификации инвестиций, цель которой - способствовать, чтобы частные инвестиции помогали ЕС достичь своей цели о "нулевых выбросах" парниковых газов до 2050 года.
В коммюнике Еврокомиссия отмечает, что по определенным критериям предлагает признавать некоторые проекты по природному газу и АЭС проектами, способствующими переходу к возобновляемым источникам энергии.
Необходимые критерии - чтобы данные проекты способствовали переходу к "климатической нейтральности"; для ядерных проектов дополнительно - соответствие стандартам безопасности для окружающей среды, а для газовых - что они должны способствовать переходу от отопления углем к использованию возобновляемых источников энергии.
Инвестиции в электростанции, использующие природный газ, до 2030 года предлагают считать "зелеными", если выбросы от их работы составляют менее 270 г диоксида углерода на киловатт-час.
Атомные электростанции должны соответствовать современным стандартам и иметь утвержденный план обращения с отходами до 2050 года.
По информации агентства, страны ЕС имеют очень разные позиции относительно такого подхода - в зависимости от того, как устроена их собственная энергосистема.
Так, Франция, в которой атомная энергетика играет очень важную роль, продвигала признание этого вида энергии, поддержали подход также Польша и Венгрия. Германия выступала против АЭС, но продвигала более гибкие критерии для газового сектора.
Дания, Австрия, Люксембург и Испания выступали против признания "зелеными" как природного газа, так и атомной энергетики, Австрия и Люксембург даже угрожали исками, если от этого подхода не отступят.
Новая классификация вступит в силу, если Европарламент или Совет ЕС не заблокируют его в течение следующих полугода. Для этого необходимо большинство 20 из 27 стран-членов, а в Европарламенте - по меньшей мере 353 голоса.
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