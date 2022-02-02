Компания Коломойского через суд требует освободить ее от продажи льготного газа аграриям

"Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК), крупнейшим акционером которой является олигарх Игорь Коломойский, оспорила в Окружном административном суде Киева постановление Кабинета министров об обязательстве частных газодобытчиков продавать 20% ресурса на бирже по регулируемым ценам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные суда.

По иску ПГНК открыто производство, подготовительное заседание назначено на 25 февраля 2022 года.

Компания Коломойского требует признать противоправным и недействительным вышеуказанное постановление правительства.

Отметим, что еще одна компания олигарха Коломойского - "Укрнефтебурение" - оказалась единственным крупным добытчиком газа, который полностью проигнорировал требование Кабмина.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.

Позже Министерство аграрной политики более чем в 2,5 раза увеличило список агрокомпаний и агрохолдингов, которые в феврале претендуют на "социальный" газ по льготным ценам.

Всего на февраль потребность всех 256 компаний в льготном газе составляет 15,69 млн м3. Более 10% этого объема отойдет птицефабрикам представителя "Слуги народа" в Днепропетровской области.

