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Производители продтоваров закупили 18,2 миллиона кубов газа по льготной цене
16:56 01.02.2022 |
По результатам торгов по продаже газа на январь-февраль для предприятий, производящих социально значимые продовольственные продукты, реализовано 18,2 млн кубометров газа.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграграрной политики и продовольствия.
Отмечается, что газ приобрели 256 производителей разной формы собственности. Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко подчеркнул, что Министерство экономики, Министерство энергетики, Министерство юстиции и Минагрополитики взяли на себя координацию действий и отработку алгоритма, позволившего зафиксировать сбалансированную цену на природный газ для производителей социально значимых товаров.
«Правительство поддержало в критический период сверхвысоких цен на энергоносители целый ряд отраслей пищевой промышленности, которые производят для украинцев социальные товары. На февраль все их нужды закрыты», - подчеркнул Лещенко.
Он добавил, что предприятия, которые не были включены в перечень производителей социально значимых товаров, в том числе из-за отсутствия в документах необходимого КВЭД, могут обратиться в Минагрополитики с соответствующим запросом.
Министерство энергетики с 1 по 5 февраля будет принимать заявки на приобретение природного газа собственной добычи в марте 2022 года от предприятий из перечня субъектов хозяйствования, основным видом деятельности которых является, в частности, производство продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость.
Как сообщалось, правительство 12 января 2022 года утвердило порядок биржевых торгов газом для нужд производителей продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость. Кабинет Министров до 30 апреля 2022 года ограничил стоимость природного газа для производителей муки, хлеба, молока, курятины, подсолнечного масла.
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