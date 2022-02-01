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Украина впервые в истории физически импортирует газ из Венгрии
11:35 01.02.2022 |
Впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину.
Об этом сообщил директор оператора газотранспортной системы Сергей Макогон в Facebook.
Ранее система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях.
Венгерское направление, отмечает Макогон, стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита.
Кроме того, открытие направления позволило трейдерам организовывать поставки в Украину сжиженного газа из терминала в Хорватии.
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