ОАСК открыл производство по иску Плачкова о восстановлении его в должности председателя Госатома

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску Григория Плачкова о восстановлении его в должности председателя Государственной инспекции ядерного регулирования и назначил подготовительное заседание на 24 февраля.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба суда.

«Окружной административный суд города Киева принял исковое заявление к рассмотрению и открыл производство по административному делу по иску Григория Плачкова о восстановлении его в должности председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. ОАСК будет рассматривать дело по правилам общего искового производства, подготовительное заседание - 24 февраля», - говорится в сообщении.

Отмечается, что истец просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета Министров, а также приказ Госинспекции о его увольнении.

В суде напоминают, что Плачков также просит признать противоправными действия министра энергетики Германа Галущенко, которые состоят в проведении оценивания и внесении соответствующих предложений по оцениванию служебной деятельности государственного служащего, а именно: председателя Госатомрегулирования - главного инспектора по вопросам ядерной и радиационной безопасности Плачкова на рассмотрение Кабинета Министров, а также признать противоправным и отменить распоряжение правительства в части утверждения заключения относительно данного оценивания.

Как сообщалось, распоряжением Кабинета Министров от 15 декабря 2021 года Григорий Плачков освобожден от должности председателя Государственной инспекции ядерного регулирования в связи с получением негативной оценки по результатам оценивания служебной деятельности в 2021 году.