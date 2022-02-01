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«Энергоатом» и Westinghouse переводят энергоблоки украинских АЭС на 18-месячные топливные кампании
21:06 31.01.2022 |
"Мы вместе с нашим стратегическим партнером - компанией Westinghouse Electric, начали программу переведения энергоблоков АЭС на 18-месячные топливные кампании. Эта опция позволит значительно улучшить коэффициент использования установленной мощности (КИУМ)", - написал Котин в Facebook.
При этом он отметил, что увеличение сроков топливных кампаний (по данным НАЭК, сейчас максимальный срок 12 месяцев) также позволит атомной генерации нести максимальную нагрузку именно зимой, что будет практиковаться и в будущем.
Других подробностей Котин не сообщил.
Вместе с тем он отметил, что запуску в работу всех 15-ти энергоблоков АЭС, состоявшемуся утром в воскресенье, предшествовал "колоссальный объем работы, заблаговременно налажены оптимальные циклы топливных и ремонтных кампаний", в том числе при поддержке Министерства энергетики.
Ранее Котин отмечал, что "Энергоатом" будет так планировать свою деятельность, чтобы и в следующем осенне-зимнем периоде применять практику работы 15-ю энергоблоками - "чтобы обеспечить нагрузку всех наших блоков именно в зимний период".
Он подчеркнул, что из 13 энергоблоков ВВЭР-1000 семь обеспечиваются топливом Westinghouse. По его словам, Westinghouse в случае необходимости сможет через 2 года покрыть всю потребность "Энергоатома" в топливе для ВВЭР-1000.
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