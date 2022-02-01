«Энергоатом» и Westinghouse переводят энергоблоки украинских АЭС на 18-месячные топливные кампании

НАЭК " Энергоатом " и американская компания Westinghouse начали программу переведения энергоблоков АЭС на 18-месячные топливные кампании, сообщил врио президента НАЭК Петр Котин.

"Мы вместе с нашим стратегическим партнером - компанией Westinghouse Electric, начали программу переведения энергоблоков АЭС на 18-месячные топливные кампании. Эта опция позволит значительно улучшить коэффициент использования установленной мощности (КИУМ)", - написал Котин в Facebook.

При этом он отметил, что увеличение сроков топливных кампаний (по данным НАЭК, сейчас максимальный срок 12 месяцев) также позволит атомной генерации нести максимальную нагрузку именно зимой, что будет практиковаться и в будущем.

Других подробностей Котин не сообщил.

Вместе с тем он отметил, что запуску в работу всех 15-ти энергоблоков АЭС, состоявшемуся утром в воскресенье, предшествовал "колоссальный объем работы, заблаговременно налажены оптимальные циклы топливных и ремонтных кампаний", в том числе при поддержке Министерства энергетики.

Ранее Котин отмечал, что "Энергоатом" будет так планировать свою деятельность, чтобы и в следующем осенне-зимнем периоде применять практику работы 15-ю энергоблоками - "чтобы обеспечить нагрузку всех наших блоков именно в зимний период".

Он подчеркнул, что из 13 энергоблоков ВВЭР-1000 семь обеспечиваются топливом Westinghouse. По его словам, Westinghouse в случае необходимости сможет через 2 года покрыть всю потребность "Энергоатома" в топливе для ВВЭР-1000.