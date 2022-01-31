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В МЭА ожидают замедления роста спроса на газ в мире в 2022 году до 0,9%, а в Европе - падения на 4%
12:53 31.01.2022 |
Спрос на газ в мире в 2022 году замедлит рост до 0,9% после увеличения на 4,6%, при этом в Европе он сократится на 4%, следует из данных нового доклада Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.
По оценкам МЭА, глобальное потребление "голубого" топлива в 2021 году достигло 4,109 триллиона кубометров, увеличившись более чем на 4,6%. Однако в 2022 году этот показатель увеличится лишь до 4,148 триллиона кубометров, прогнозирует агентство, то есть рост может составить лишь 0,9%.
При этом рост спроса на газ, хоть и замедленный, ожидается практически во всех основных регионах потребления, кроме Европы. Так, в Северной Америке прогнозируется увеличение показателя на 1%, в Южной и Центральной Америке - менее чем на 1%, в Азии - на 5%. В Европе же он упадет на 4% после роста на 5,5% в 2021 году.
"Спрос на газ в Европе, как ожидается, сократится более чем на 4%. Частично это будет вызвано снижением производства электроэнергии за счет сжигания газа, которое сократится на 6% по сравнению с 2021 годом", - пишут авторы доклада МЭА.
Выработка газовых электростанций в Европе сократится на фоне более активного использования ВИЭ, а также угля из-за высоких цен на газ. Также при условии более теплой, чем в 2021 году, погоды в первом и втором квартале, уменьшится спрос со стороны отопительных служб. Спрос на газ в промышленности при этом будет восстанавливаться, достигнув уровня до "ковидного" 2020 года.
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