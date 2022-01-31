Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 40%

Украина с начавшегося 2 октября 2021 года отопительного сезона по 30 января 2022-го снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 40% (на 7 млрд 482,7 млн куб. м) – до 11 млрд 217,4 млн куб. м, свидетельствуют данные оператора хранилищ АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы газа в октябре 2021 года в ПХГ снизились на 687,2 млн куб. м (среднесуточный отбор – 22,2 млн куб. м), в ноябре – на 1 млрд 984,1 млн куб. м (66,1 млн куб. м/сутки), в декабре – на 2 млрд 511,3 млн куб. м (81 млн куб. м/сутки), 1-30 января 2022 года – на 2,3 млрд млн куб. м (76,7 млн куб. м/сутки).

Отбор газа 1-30 января-2022 на 8,6% ниже, чем за аналогичный период 2021 года (2,516 млрд куб. м). Максимальный суточный отбор с начала января текущего года составил 91,9 млн куб. м (13 января), минимальный – 51,8 млн куб. м (6 января).

Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021-го, снизив запасы в них с 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м.

В 2021 году закачка газа в ПХГ Украины составила 3,589 млрд куб. м (в 2020 году – 13,621 млрд куб. м), отбор – 13,621 млрд куб. м (в 2020 году – 7,945 млрд куб. м).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).

Запасы в ПХГ Украины на 30 января за 2015-2022 гг., млн куб. м:

дата объем 30.01.2022 11 217,4 30.01.2021 21 033,9 30.01.2020 16 840,9 30.01.2019 11 063,0 30.01.2018* 12 582,9 30.01.2017* 9 976,5 30.01.2016* 11 165,1 30.01.2015* 9 367,5

* - с учетом 176 млн куб. м в находящемся на оккупированной территории Вергунском ПХГ

Данные: УТГ, ОГТСУ