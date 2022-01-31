Альтернатива российскому газу. В акватории стран ЕС резко увеличилось число танкеров с СПГ

В акватории стран Европейского союза резко стало больше танкеров, перевозящих сжиженный природный газ. На это обратило внимание издание Nikkei Asia, изучив спутниковые данные.

В январе прошлого года в регионе насчитывалось 24 танкера, а в январе 2022 года там уже 40 танкеров с СПГ.

Кроме того, свыше 20 судов, которые в ноябре 2020 года доставляли СПГ в Азию, в январе нынешнего года были зафиксированы на морских маршрутах между Европой и Ближним Востоком или Северной Америкой.

"Страны начинают активно импортировать СПГ на случай, если разгорится украинский кризис и они будут отключены от поставок топлива из России", - отмечает издание.

Ранее стало известно, что более 20 танкеров с газом направляются из США в Европу. Таким образом западные страны пытаются восполнить сокращающиеся запасы топлива. Отмечается, что тем же путем могут быть отправлены еще 33 танкера, при этом "они покроют лишь часть" российских поставок, пишет The Wall Street Journal.