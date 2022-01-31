ЕС готов к прекращению поставок газа Россией – Боррель

Евросоюз готов к прекращению поставок газа из России на случай, если РФ сократит или прекратит поставки в ответ на новые потенциальные санкции ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем блоге написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы готовы на случай неудачи дипломатии, и мы рассматриваем все варианты. Это включает в себя повышение нашей устойчивости, в том числе путем сотрудничества с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставки газа на случай, если Россия решит сократить или прекратить поставки", - отметил Боррель.

По его словам, в рамках сдерживания РФ ЕС готовит санкции, которые нанесут серьезные утраты российской экономике и финансовой системе.

"Мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые бы имели долгосрочный эффект, отказывая России в продуктах, которые ей нужны для выполнения своих стратегических амбиций", - добавил Боррель.

По его словам, Европейский Союз не откажется от поддержки суверенитета Украины, ее территориальной целостности и права на самоопределение. "Украина - наш партнер и сосед: ее безопасность - наша безопасность", - отметил Боррель.

Напомним, президент США Джо Байден и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в совместном заявлении на прошлой неделе пообещали сотрудничать по обеспечению энергетической безопасности Европы, а также Украины на фоне возможного нового нападения России на Украину.