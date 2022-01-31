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Немецкий регулятор не ждет скорой сертификации «Северного потока - 2»
09:35 31.01.2022 |
Скорой сертификации газопровода "Северный поток - 2" ("СП - 2") не следует ждать, несмотря на создание в Германии отдельной компании для управления им, сообщило Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) в Бонне. В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, выдержки из которого издание приводит в воскресенье, 30 января, глава ведомства Йохен Хоман (Jochen Homann) сказал, что, хотя компания была успешно зарегистрирована, "дальнейшие шаги отсутствуют".
Глядя на предстоящие проверки, "можно быстро прийти к выводу, что завершение (сертификации "СП - 2". - Ред.) в первом полугодии вряд ли будет возможно", отметил он.
Учреждение Gas for Europe
Швейцарский оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил 26 января, что учредил в городе Шверине дочернюю фирму Gas for Europe GmbH (G4E). В заявлении Nord Stream 2 говорится, что это дочернее предприятие "в качестве независимого оператора транспортной системы" владеет и управляет 54-километровым участком газопровода в территориальных водах Германии, а также его береговыми объектами в Любмине.
Теперь BNetzA должно возобновить временно приостановленную 16 ноября 2021 года юридическую процедуру. Решение немецкого регулятора будет представлено Европейской комиссии (ЕК) в Брюсселе. Для подготовки своего заключения исполнительный орган ЕС имеет два месяца, но может запросить дополнительно еще два. Затем немецкому регулятору предоставляются дальнейшие два месяца, чтобы огласить свое окончательное решение. Если оно будет расходиться с рекомендацией ЕК, та может подать на Германию в Европейский суд в Люксембурге.
Споры вокруг "СП - 2"
Газопровод "СП - 2", строительство которого было завершено еще в сентябре, является спорным проектом, вызывающим горячие дискуссии. Против ввода его в эксплуатацию активно выступают Украина и ряд стран Восточной Европы, заявляя, что СП-2 является инструментом политического влияния России. США считают, что "СП - 2" усилит зависимость Европы от российского газа. Нет единого мнения по этому проекту и в самой Германии. Даже некоторые политики правящей в ФРГ коалиции в составе социал-демократов, "зеленых" и либералов крайне скептически относятся к "Северному потоку - 2" и не исключают отказа от него, особенно в случае новой агрессии России против Украины.
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