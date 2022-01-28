НБУ повысил прогноз цены газа на 2022 год на 80,2% и нефти на 10,7%

Национальный банк Украины повысил прогноз среднегодовой цены на природный газ на хабе ТТF в Нидерландах на 2022 год на 80,2% - с $475,1/тыс. куб. м до $856,3/тыс. куб. м, а цены нефти марки Brent – на 10,7%, с $67,1 до $74,3 за баррель.

Согласно январскому инфляционному отчету НБУ, опубликованному в ночь на пятницу, его новый прогноз цены газа на первый квартал этого года – $1200/тыс. куб. м, нефти – $76,4 за баррель.

"Ожидается, что цены на газ будут оставаться на текущем уровне в первом квартале 2022 года. В дальнейшем газ будет медленно дешеветь благодаря выравниванию баланса на рынке. Однако спрос на газ как более экологичное топливо и необходимость пополнения запасов будут удерживать цены высокими в течение 2022 года, а в дальнейшем - на уровне более высоком, чем допандемический", - говорится в отчете.

В предыдущем октябрьском отчете НБУ его аналитики ожидали, что цены на нефть и газ в первом квартале 2022 года составят $71,5 за баррель и $714,3/ тыс. куб. м соответственно.

По оценкам регулятора, во втором квартале этого года газ подешевеет до $876,9/тыс. куб. м, в третьем – до $593,5/тыс. куб. м, однако в четвертом подорожает до $754,7/тыс. куб. м.

Нацбанк указал, что фактические значения цен на нефть и газ по состоянию на январь этого года также существенно превысили его прогноз годичной давности. В частности, цена нефти составила $70,5 вместо $51,4 за баррель, а газа – $447/тыс. куб. м вместо $193/тыс. куб. м.