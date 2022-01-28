Глобальные инвестиции в энергопереход выросли на 27% в 2021г – BloombergNEF

Мировые инвестиции в энергетический переход в 2021 году возросли на 27% по сравнению с 2020 годом, достигнув нового рекордного максимума в $755 млрд.

Об этом говорится в отчете Energy Transition Investment Trends 2022, который ежегодно готовит аналитический центр агентства Bloomberg – BloombergNEF.

Аналитики отмечают рост глобальных инвестиций в таких направлениях, как возобновляемые источники энергии (ВИЭ), системы хранения энергии, электромобильность, водородная энергетика, электроотопление, атомная энергетика и устойчивые материалы.

В то же время в сфере улавливания и хранения СО2 (CCS) было зафиксировано падение притока инвестиции за минувший год, несмотря на "значительное количество новых заявленных проектов" по итогам года.

Согласно отчету, глобальные инвестиции в ВИЭ, которые охватывают наибольшую долю совокупных инвестиций в энергопереход, в 2021 году выросли на 6,5%, установив новый рекорд в $366 млрд.

В BloombergNEF также отмечают динамичный рост мировых инвестиций в электромобильность.

"Электромобильность, включающая расходы на электромобили и сопутствующую инфраструктуру, стала вторым по величине сектором по притоку инвестиций ($273 млрд). На фоне резкого роста продаж электромобилей в 2021 году этот сектор (инвестиции в него – ИФ) вырос с головокружительной скоростью – на 77% в 2021 году, а в 2022-м он может обогнать ВИЭ в долларовом выражении (по объему инвестиций – ИФ)", - отмечается в отчете.

Вместе с тем инвестиции в проекты, связанные с водородной энергетикой, устойчивыми материалами и CCS, аналитики оценивают на уровне $24 млрд.

В отчете отмечается, что почти половина привлеченных инвестиций приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион ($368 млрд), где в то же время наблюдается их наибольший прирост (+38%).

Страны Европы, Ближнего Востока и Африки в 2021 году вложили в "зеленый" переход порядка $236 млрд (+16%), тогда как страны Южной и Северной Америки – $150 млрд (+21%).

Среди стран-лидеров по объемам инвестиций в мировой энергопереход аналитики выделяют Китай ($266 млрд), США ($114 млрд) и страны-члены ЕС ($154 млрд).